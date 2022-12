Zelenskyj obvinil Rusko z ekocídy, invázia zabila desaťtisíce delfínov

Kyjev 7. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil v stredu Rusko zo spáchania tzv. ekocídy, a to pre skazu, akú invázia napáchala vo voľnej prírode na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Na brehy Čierneho mora podľa Zelenského vyplavilo tisícky uhynutých morských cicavcov vrátane desaťtisícov delfínov. "A to je len malá časť z ničivých následkov (vojny)," povedal. "Ruská vojna má obrovský dosah na prírodu v našej krajine," dodal a odsúdil ruskú "ekocídu na Ukrajine".



Na vládnej platforme United24, zameranej na získavanie darov pre Ukrajinu, Zelenskyj zverejnil správu o situácii v prírodnej rezervácii Tuzlovské lagúny v Odeskej oblasti.



"Odhadujeme, že v dôsledku vojny uhynulo prinajmenšom 50.000 delfínov," tvrdí v nej Ivan Rusev, výskumný pracovník rezervácie. Dodáva, že to je zhruba 20 percent z celkového počtu delfínov v Čiernom mori.



Mnoho vedcov vrátane Ruseva obviňujú z tejto tragédie sonary ruských bojových lodí. Pomocou sonarov dokážu identifikovať nepriateľské ponorky aj na veľkú vzdialenosť. Pre mnoho morských cicavcov však spôsobujú v ich prostredí nadmerný hluk, ktorý môže mať fatálne následky.



Rusev ešte v auguste odhadoval v rozhovore pre AFP úbytok čiernomorskej populácie delfínov spôsobený inváziou na asi dve percentá (5000 uhynutých zvierat).



AFP pripomína, že v Čiernom mori žili v 20. storočí približne dva milióny delfínov; k ich úbytku však prispeli rybolov a znečistenie. V roku 2020 ich tam podľa prieskumu bolo už len približne 250.000.