Zelenskyj obvinil Rusko z páchania genocídy v Donbase

Kyjev 27. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtkovom pravidelnom videopríhovore obvinil Rusko zo "zjavnej politiky genocídy" v Donbase na východe Ukrajiny. Varoval, že ofenzíva Moskvy v tejto oblasti môže skončiť tak, že tento región zostane "neobývaný". TASR prevzala správu z agentúr AFP a AP.



"Toto všetko - vrátane deportácie našich ľudí a masového zabíjania civilistov je zjavnou politikou genocídy páchanou Ruskom," povedal Zelenskyj. Poznamenal tiež, že ruské sily sa snažia zničiť mnohé východoukrajinské mestá. "Chcú premeniť Popasnu, Bachmut, Lyman, Lysyčansk a Severodoneck na popol, ako to spravili s Volnovachou a Mariupolom," upozornil.



Zástupkyňa ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová vo štvrtok uviedla, že v Donbase prebiehajú doposiaľ najintenzívnejšie boje, keďže ruské sily sa snažia dostať hlbšie do tohto priemyselného regiónu.



Denník The Guardian píše, že Zelenskyj tiež kritizoval rozpory v rámci EÚ čo sa týka šiesteho balíka sankcií voči Rusku. Ten zahŕňa okrem iného zákaz dovozu ruskej ropy. Proti je ale Maďarsko, ktoré argumentuje tým, že jeho ekonomika by utrpela veľké straty. Takéto opatrenia EÚ si vyžadujú jednomyseľné schválenie všetkých členských štátov.



"Samozrejme, som vďačný tým priateľom, ktorí obhajujú nové sankcie. Odkiaľ však majú ľudia, ktorí blokujú tento šiesty balík (sankcií), svoju silu? Prečo môžu mať takú moc?" pýtal sa Zelenskyj. V tejto súvislosti tiež poznamenal, že Rusko dostáva za dodávky zdrojov energií do štátov EÚ miliardu eur denne.



"Tlak na Rusko je doslova otázkou záchrany životov," apeloval Zelenskyj. "A každý deň váhania, slabosti, rozličných sporov či návrhov na ‘upokojenie’ agresora na úkor obete znamenajú len viac zabitých Ukrajincov," povedal Zelenskyj.



Prezident Ukrajiny sa tiež sťažoval na skutočnosť, že svet jeho krajine nedodáva zbrane dostatočne rýchlo a že dosiaľ nezaistil úplnú izoláciu ruského bankového systému.