Zelenskyj obvinil Rusko z podporovania Hamasu

Kyjev/Paríž 11. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok obvinil Rusko z podporovania palestínskej militantnej skupiny Hamas v konflikte s Izraelom. Vyjadril tiež obavy nad odvrátením medzinárodnej pozornosti od vojny na Ukrajine vo svetle udalostí v Izraeli a pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sme si istí, že Rusko podporuje takým alebo onakým spôsobom operácie Hamasu," uviedol Zelenskyj v rozhovore pre francúzsku televíziu France 2.



"Súčasná kríza... svedčí o fakte, že Rusko sa naozaj snaží vykonávať destabilizujúce kroky po celom svete," dodal ukrajinský prezident.



Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, že by sa medzinárodné spoločenstvo mohlo odvrátiť od vojny na Ukrajine vo svetle "tragédie", ktorá postihla Izrael po útokoch Hamasu.



"Nechcem to porovnávať. Na Ukrajine je príšerná vojna. V Izraeli stratili mnohí svojich milovaných. Tieto tragédie sú odlišné, no obe sú obrovské," uviedol Zelenskyj.



Odvrátenie medzinárodnej pozornosti by malo podľa neho malo pre Ukrajinu následky. "Osud Ukrajiny závisí na jednote zvyšku sveta. Jednota sveta veľmi závisí od jednoty Spojených štátov," domnieva sa Zelenskyj.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine Zelenskyj povedal, že protiútok, ktorý ukrajinská armáda spustila v júni, pokračuje na viacerých frontoch. "Vo všetkých prípadoch dosahujeme pokrok," uviedol ukrajinský líder.



Dodal však, že protiútok je veľmi zložitý predovšetkým preto, že Rusko si vybudovalo veľmi komplexnú sieť opevnení, ktoré pozostávajú z mínových polí, protitankových nástrah a zákopov.