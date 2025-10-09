Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Rusko opakuje scenár z predchádzajúcich vojnových zím

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Roman Hanc

Aj Ukrajina však nedávno zintenzívnila svoje útoky dronmi a raketami na ruskom území.

Autor TASR
Kyjev 9. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že útokmi na energetickú sieť a železničnú infraštruktúru, ktoré sa v posledných týždňoch zintenzívnili, chce na Ukrajine „zasiať chaos“. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP, píše TASR.

„Úlohou Ruska je vytvárať chaos a vyvíjať psychologický tlak na obyvateľstvo prostredníctvom útokov na energetické zariadenia a železnice,“ vyhlásil Zelenskyj v stredu v Kyjeve pred novinármi, medzi ktorými bol aj spravodajca AFP.

AFP doplnila, že nedávne útoky ruskej armády sú podobné tým, aké Rusko podnikalo v zime v rokoch 2022, 2023 a 2024, keď po nich bez elektriny a kúrenia zostali dlhodobo milióny Ukrajincov.

Zelenskyj v rozhovore s novinármi uviedol, že ruské útoky v tomto roku už vystavili ukrajinskú plynárenskú infraštruktúru „silnému tlaku“ a že ďalšie by mohli Ukrajinu prinútiť krajinu zvýšiť dovoz plynu.

Aj Ukrajina však nedávno zintenzívnila svoje útoky dronmi a raketami na ruskom území. Táto operácia podľa Zelenského prináša očakávané výsledky - okrem iného viedla aj zvýšeniu cien pohonných hmôt v Rusku a znížila ich zásoby v Rusku o 20 percent. Zelenskyj dodal, že existujú dôkazy o tom, že Rusko preto zvýšilo dovoz pohonných látok z Číny a Bieloruska.

Nedávno Ukrajina zasiahla aj elektráreň v pohraničnej Belgorodskej oblasti na západe európskej časti Ruska, čo spôsobilo výpadky v dodávkach elektriny.
.

