< sekcia Zahraničie
Zelenskyj očakáva cez Vianoce masívne ruské útoky, vyzval na opatrnosť
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Ukrajina už oficiálne oslavuje Vianoce podľa západných zvyklostí, teda 25. decembra.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 23. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov očakáva masívne útoky Ruska na svoju krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Rusi to majú v povahe, že by akurát na Vianoce spustili masívne útoky na Ukrajinu, povedal Zelenskyj diplomatom v hlavnom meste Kyjev.
Situácia je navyše podľa neho zložitá kvôli nedostatku systémov protivzdušnej obrany. Spoluobčanov tiež vyzval, aby počas sviatkov boli maximálne opatrní a neignorovali letecké poplachy, lebo „pre nepriateľa nie je nič sväté“.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Ukrajina už oficiálne oslavuje Vianoce podľa západných zvyklostí, teda 25. decembra, keďže v reakcii na ruskú agresiu schválila v tejto súvislosti príslušný zákon, píše DPA. Mnohí ukrajinskí kresťania sa však naďalej držia pravoslávnych tradícií a oslavujú Vianoce 7. januára, rovnako ako v Rusku.
Ako ďalej uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve, očakáva, že sa jeho vyjednávací tím v utorok vráti na Ukrajinu po rokovaniach so špeciálnym vyslancom USA Steveom Witkoffom v Miami. Samotný Zelenskyj sa vyjadril, že chce počuť podrobnosti o rokovaniach v USA.
Witkoff hovoril o konštruktívnych rokovaniach po samostatných rozhovoroch s ukrajinskou a ruskou stranou, dodáva DPA.
Rusi to majú v povahe, že by akurát na Vianoce spustili masívne útoky na Ukrajinu, povedal Zelenskyj diplomatom v hlavnom meste Kyjev.
Situácia je navyše podľa neho zložitá kvôli nedostatku systémov protivzdušnej obrany. Spoluobčanov tiež vyzval, aby počas sviatkov boli maximálne opatrní a neignorovali letecké poplachy, lebo „pre nepriateľa nie je nič sväté“.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Ukrajina už oficiálne oslavuje Vianoce podľa západných zvyklostí, teda 25. decembra, keďže v reakcii na ruskú agresiu schválila v tejto súvislosti príslušný zákon, píše DPA. Mnohí ukrajinskí kresťania sa však naďalej držia pravoslávnych tradícií a oslavujú Vianoce 7. januára, rovnako ako v Rusku.
Ako ďalej uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve, očakáva, že sa jeho vyjednávací tím v utorok vráti na Ukrajinu po rokovaniach so špeciálnym vyslancom USA Steveom Witkoffom v Miami. Samotný Zelenskyj sa vyjadril, že chce počuť podrobnosti o rokovaniach v USA.
Witkoff hovoril o konštruktívnych rokovaniach po samostatných rozhovoroch s ukrajinskou a ruskou stranou, dodáva DPA.