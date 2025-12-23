Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj očakáva cez Vianoce masívne ruské útoky, vyzval na opatrnosť

Na snímke ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Ukrajina už oficiálne oslavuje Vianoce podľa západných zvyklostí, teda 25. decembra.

Autor TASR
Kyjev 23. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov očakáva masívne útoky Ruska na svoju krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Rusi to majú v povahe, že by akurát na Vianoce spustili masívne útoky na Ukrajinu, povedal Zelenskyj diplomatom v hlavnom meste Kyjev.

Situácia je navyše podľa neho zložitá kvôli nedostatku systémov protivzdušnej obrany. Spoluobčanov tiež vyzval, aby počas sviatkov boli maximálne opatrní a neignorovali letecké poplachy, lebo „pre nepriateľa nie je nič sväté“.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Ukrajina už oficiálne oslavuje Vianoce podľa západných zvyklostí, teda 25. decembra, keďže v reakcii na ruskú agresiu schválila v tejto súvislosti príslušný zákon, píše DPA. Mnohí ukrajinskí kresťania sa však naďalej držia pravoslávnych tradícií a oslavujú Vianoce 7. januára, rovnako ako v Rusku.

Ako ďalej uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve, očakáva, že sa jeho vyjednávací tím v utorok vráti na Ukrajinu po rokovaniach so špeciálnym vyslancom USA Steveom Witkoffom v Miami. Samotný Zelenskyj sa vyjadril, že chce počuť podrobnosti o rokovaniach v USA.

Witkoff hovoril o konštruktívnych rokovaniach po samostatných rozhovoroch s ukrajinskou a ruskou stranou, dodáva DPA.
