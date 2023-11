Zelenskyj očakáva otvorenie prístupových rokovaní s EÚ ešte tento rok

Kyjev 4. novembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že prístupové rokovania jeho krajiny s Európskou úniou sa začnú ešte v tomto roku. K záležitosti sa vyjadril v sobotu po návšteve predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej v Kyjeve. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Dnes som od predsedníčky Európskej komisie počul pozitívne signály ohľadom nášho pokroku pre začiatok rokovaní," povedal Zelenskyj vo večernom videoodkaze. Von der Leyenová predtým pochválila Ukrajinu za pokrok v oblasti reforiem, ktorý Kyjev dosiahol aj v čase vojny.



O začiatku prístupových rozhovorov by mali rozhodovať lídri členských štátov EÚ v decembri. Zelenskyj v príhovore uviedol, že Ukrajinci by si mali zvyknúť na integráciu do EÚ. Čas, keď bude ukrajinská vlajka viať v Bruseli spolu s vlajkami ďalších členských štátov Únie, sa podľa neho blíži.



"Ďakujem predsedníčke von der Leyenovej za silnú a zásadnú podporu," povedal Zelenskyj.



V súvislosti bojom proti korupcii, ktorý opakovane požaduje Brusel, doplnil, že nejde o to, že EÚ niečo Ukrajine diktuje. "Transformácia našej krajiny je niečo, čo my sami potrebujeme," zdôraznil.



Von der Leyenová budúcu stredu predloží správu o pokroku Ukrajiny v oblasti reforiem. Ukrajina už dosiahla mnohé čiastkové ciele, predsedníčka EK konkrétne spomenula oblasti reformy súdnictva, potláčanie vplyvu oligarchov či boj proti praniu peňazí. V sobotu ráno pricestovala do Kyjeva na svoju šiestu návštevu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.