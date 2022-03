Zelenskyj očakáva pokrok v otázke členstva Ukrajiny v EÚ

Ľvov 18. marca (TASR) - Ukrajina očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch dôjde k pokroku v prípade jej žiadosti o členstvo v Európskej únii. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v piatok hovoril so šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Mal som dôležitý rozhovor s prezidentkou EK," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Twitter.



Vyjadrenie Európskej komisie k Ukrajine bude podľa neho pripravené do niekoľkých mesiacov, cituje ďalej Reuters.



"Vláda Ukrajiny a EK dostávajú pokyny. Spoločne sa posúvame k nášmu strategickému cieľu," napísal ukrajinský prezident v príspevku na Twitteri.



Ruská invázia na Ukrajine pokračuje už 23. deň. Európska únia vo štvrtok odsúdila "vážne porušovanie medzinárodného práva a vojnové zločiny" páchané Ruskom na Ukrajine. Oznámil to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.