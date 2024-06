Zelenskyj očakáva prijatie dôležitých rozhodnutí na summite G7

Kyjev 13, júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že očakáva prijatie "dôležitých rozhodnutí" na summite skupiny G7, ktorý sa začal v Taliansku. Zároveň oznámil, že podpíše bezpečnostné dohody s Japonskom a Spojenými štátmi, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Veľká časť (summitu) bude venovaná Ukrajine, našej obrane a ekonomickej odolnosti a očakávame dnes dôležité rozhodnutia," uviedol Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti Telegram.



Krajiny G7 sú kľúčovým podporovateľom Ukrajiny z hľadiska vojenskej i finančnej pomoci od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Predstavitelia siedmich najsilnejších ekonomík sveta majú na prebiehajúcom summite rokovať o dohode, v rámci ktorej by mohla byť Kyjevu poskytnú pôžička v hodnote 50 miliárd dolárov. Na túto pôžičku by pritom mohli byť ako záruka použité výnosy z ruských aktív zmrazených na Západe.



Zelenskyj okrem toho oznámil, že na okraj summitu podpíše bezpečnostné dohody s Tokiom a Washingtonom. "Podpíšeme bilaterálne bezpečnostné dohody. Dokument so Spojenými štátmi bude bezprecedentný," uviedol ukrajinský prezident.



Kyjev pritom podpísal už niekoľko takýchto dohôd so západnými krajinami, ktoré sa v nich na niekoľko rokov zaviazali pomáhať pri financovaní a zlepšovaní ukrajinskej obrany a armády. Dohody nezahŕňajú obojstranné vojenské pakty alebo vojenské aliancie ale sú vnímané ako dôležitý záväzok dlhodobej podpory zo Západu v čase, keď vojna na Ukrajine trvá už vyše dva roky.



Summit skupiny G7 v Taliansku sa koná v čase zvýšenej ukrajinskej diplomatickej aktivity zameranej na posilnenie medzinárodnej podpory. Zelenskyj vystúpil začiatkom tohto týždňa s príhovorom na konferencii o rekonštrukcii Ukrajiny v Berlíne. Tento víkend sa tiež na mierovom summite vo Švajčiarsku zídu predstavitelia približne 90 krajín a medzinárodných organizácií, ktorí budú diskutovať o pláne Kyjeva na ukončenie vojny.