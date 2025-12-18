< sekcia Zahraničie
Zelenskyj očakáva problémy, ak sa EÚ nedohodne o financovaní Ukrajiny
Autor TASR
Kyjev 18. decembra (TASR) - Ukrajina bude čeliť veľkým problémom, ak summit Európskej rady v Bruseli nedospeje k dohode o financovaní Ukrajiny pomocou zmrazených ruských aktív. Vo štvrtok to podľa agentúry AFP vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý medzičasom pricestoval do Bruselu. Rozhodnutie v tejto otázke podľa neho závisí od politickej vôle. Informuje o tom TASR.
„Budem hovoriť so všetkými lídrami, predložím naše argumenty a veľmi dúfam, že dosiahneme kladné rozhodnutie. Bez neho bude Ukrajina čeliť veľkým problémom,“ povedal Zelenskyj novinárom pred návštevou Bruselu, kde sa zúčastní na summite hláv štátov a vlád krajín EÚ.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predtým vyhlásila, že summit potrvá dovtedy, kým sa lídrom nepodarí dosiahnuť dohodu o financovaní Ukrajiny na nasledujúce dva roky. „Musíme nájsť riešenie,“ zdôraznila pri príchode na kľúčové rokovania, ktorých ústrednou témou podľa očakávaní bude použitie zmrazených ruských aktív na reparačnú pôžičku pre Ukrajinu.
Vzhľadom na to, že väčšinu z týchto aktív drží bruselský depozitár cenných papierov Euroclear, má belgický premiér Bart de Wever k možnosti ich použitia na pomoc Ukrajine výhrady. Tie odôvodňuje finančnými či právnymi rizikami a prípadnou odvetou zo strany Ruska. Preto požaduje od ostatných členských štátov písomné záruky, že možné riziká budú znášať spoločne.
Alternatívne riešenie, ktoré predstavila eurokomisia začiatkom decembra, je v podobe pôžičky financovanej z rozpočtu EÚ. Brusel by si v tomto prípade zabezpečil kapitál na finančných trhoch, pričom ako záruku by použil rozpočet EÚ. Tento variant si však vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov, a viaceré z nich ho považujú za málo realistický.
Vysokopostavení predstavitelia EÚ sa v stredu podľa denníka Financial Times stretli s de Weverom, s ktorým viedli podrobné rokovania až do neskorej noci. Pokrok dosiahli v oblasti právnych záruk, no prekážky pretrvávajú v otázke likvidity na zabezpečenie rýchleho prístupu k hotovosti v prípade, že Rusku by bolo treba splatiť pohľadávky, a tiež v otázke ochrany aktív depozitára Euroclear v Rusku a tretích krajinách, uviedli nemenované zdroje.
De Wever pred začiatkom zasadnutia Európskej rady poslancom belgického parlamentu povedal, že zatiaľ nevidel taký návrh, ktorý by ho presvedčil, aby dal súhlas Belgicka. Naďalej sa však podľa neho vyjednáva a návrhy sú stále predmetom zmien.
