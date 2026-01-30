Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že najbližšie dni ukážu, či Moskva dodrží takýto prísľub.

Kyjev 29. januára (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie dohody neútočiť na Kyjev a ďalšie mestá v jeho krajine jeden týždeň vzhľadom na zimné počasie, ako to oznámil prezident USA Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že najbližšie dni ukážu, či Moskva dodrží takýto prísľub. „Naše tímy o tom hovorili v Spojených arabských emirátoch. Očakávame, že tieto dohody budú realizované,“ uviedol. „Deeskalačné kroky prispievajú ku skutočnému pokroku k ukončeniu vojny,“ zdôraznil v príspevku.

Krátko na to Zelenskyj zverejnil aj svoj pravidelný večerný videopríhovor, v ktorom sa poďakoval Washingtonu za túto iniciatívu. „Ďakujeme americkej strane za jej úsilie o zastavenie útokov na energetické (ciele) v tomto čase a dúfajme, že Amerika v tomto uspeje,“ dodal.

Trump predtým oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.

Takúto zimu ešte nezažili. Osobne som prezidenta Putina požiadal, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne ďalšie mestá. Súhlasil s tým a musím povedať, že to bolo veľmi milé,“ povedal Trump na zasadnutí svoj kabinetu.

Rusko zatiaľ Trumpove tvrdenia nepotvrdilo.
