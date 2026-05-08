Zelenskyj očakáva, že americká delegácia čoskoro navštívi Kyjev
Autor TASR
Kyjev 8. mája (TASR) - Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohli v najbližších týždňoch navštíviť Ukrajinu s cieľom obnoviť rokovania o ukončení vojny s Ruskom, uviedol v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Zelenskyj v príspevku na platforme X informoval o tohtotýždňovej návšteve tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustema Umerova v USA. Rokovania, ktoré tam viedol, označil prezident za vecné.
„Koordinujeme harmonogram potrebných návštev a očakávame, že na prelome jari a leta pricestujú do Kyjeva vyslanci amerického prezidenta. Dúfame, že tentoraz sa nám podarí zrealizovať to, čo bolo naplánované, a oživiť diplomatické rokovania,“ potvrdil Zelenskyj.
„Diskutovali sme o humanitárnych otázkach, vrátane pokračovania výmeny vojnových zajatcov. Dolaďujeme podrobnosti dohôd, ktoré môžu zaručiť bezpečnosť,“ dodal.
„Dôležité je, že existuje konštruktívny prístup a musíme smerovať k mieru posilňovaním Ukrajiny a našich bilaterálnych vzťahov so Spojenými štátmi,“ uzavrel Zelenskyj.
Spojené štáty v minulosti sprostredkovali niekoľko kôl priamych rokovaní medzi ruskými a ukrajinskými tímami, ktoré však nakoniec nepriniesli žiadny významný prelom v ukončení vojny, pripomína AFP. Tieto snahy Washingtonu následne narušili boje na Blízkom východe.
