< sekcia Zahraničie
Zelenskyj očakáva, že bezpečnostné záruky budú pripravené o týždeň
Turecká strana privítala diskusie o bezpečnostných garanciách a potvrdila pripravenosť prispieť k akejkoľvek iniciatíve, ktorá by mohla viesť k trvalému mieru na Ukrajine.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 28. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že rámec bezpečnostných záruk pre Ukrajinu bude pripravený už budúci týždeň. Uviedol to vo štvrtok po telefonáte s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý sa uskutočnil len niekoľko hodín po masívnom ruskom útoku na Kyjev s najmenej 19 obeťami na životoch. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Národní bezpečnostní poradcovia momentálne pracujú na každej konkrétnej časti a celý rámec bude pripravený na papieri už budúci týždeň,“ vyhlásil Zelenskyj.
Ďalej prezradil, že pri ruskom útoku v noci na štvrtok bola zasiahnutá aj turecká spoločnosť pôsobiaca na Ukrajine. Kyjev podľa jeho slov diskutuje s Ankarou aj o jej možnej úlohe pri zaisťovaní bezpečnosti, a to najmä v Čiernom mori. Do rokovaní sa má zapojiť turecký minister obrany.
Ukrajinský tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov vo štvrtok navštívil Turecko, aby diskutoval o tejto téme, ako aj o bilaterálnej spolupráci v oblasti obrany, uviedol Umerov na sociálnej sieti Facebook.
Turecká strana privítala diskusie o bezpečnostných garanciách a potvrdila pripravenosť prispieť k akejkoľvek iniciatíve, ktorá by mohla viesť k trvalému mieru na Ukrajine. Ankara už skôr naznačila, že by zvážila zapojenie sa do mierových iniciatív, ak sa podarí dohodnúť konkrétny rámec, zatiaľ sa však otvorene nezaviazala k žiadnym krokom, uviedla agentúra Reuters.
„Národní bezpečnostní poradcovia momentálne pracujú na každej konkrétnej časti a celý rámec bude pripravený na papieri už budúci týždeň,“ vyhlásil Zelenskyj.
Ďalej prezradil, že pri ruskom útoku v noci na štvrtok bola zasiahnutá aj turecká spoločnosť pôsobiaca na Ukrajine. Kyjev podľa jeho slov diskutuje s Ankarou aj o jej možnej úlohe pri zaisťovaní bezpečnosti, a to najmä v Čiernom mori. Do rokovaní sa má zapojiť turecký minister obrany.
Ukrajinský tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov vo štvrtok navštívil Turecko, aby diskutoval o tejto téme, ako aj o bilaterálnej spolupráci v oblasti obrany, uviedol Umerov na sociálnej sieti Facebook.
Turecká strana privítala diskusie o bezpečnostných garanciách a potvrdila pripravenosť prispieť k akejkoľvek iniciatíve, ktorá by mohla viesť k trvalému mieru na Ukrajine. Ankara už skôr naznačila, že by zvážila zapojenie sa do mierových iniciatív, ak sa podarí dohodnúť konkrétny rámec, zatiaľ sa však otvorene nezaviazala k žiadnym krokom, uviedla agentúra Reuters.