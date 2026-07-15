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Zelenskyj: Očakávame, že rakety Patriot budeme vyrábať do konca roka
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany, konkrétne o dodávky rakiet pre systémy Patriot.
Autor TASR
Kyjev 15. júla (TASR) - Prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že do konca tohto roka bude mať Ukrajina k dispozícii technické kapacity potrebné na výrobu rakiet do amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.
Americký prezident Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot.
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany, konkrétne o dodávky rakiet pre systémy Patriot. Tieto rakety, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú však drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Kyjev ich má v súčasnosti kritický nedostatok. Zároveň sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
Zelenskyj tiež v stredu novinárom povedal, že Ukrajina disponuje perspektívnym nosným systémom a raketou pre rozvíjajúci sa európsky protiraketový projekt Freyja a dúfa, že testy budú úspešné.
Americký prezident Donald Trump na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot.
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany, konkrétne o dodávky rakiet pre systémy Patriot. Tieto rakety, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú však drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Kyjev ich má v súčasnosti kritický nedostatok. Zároveň sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
Zelenskyj tiež v stredu novinárom povedal, že Ukrajina disponuje perspektívnym nosným systémom a raketou pre rozvíjajúci sa európsky protiraketový projekt Freyja a dúfa, že testy budú úspešné.