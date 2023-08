Zelenskyj ocenil americké a nemecké systémy protivzdušnej obrany

Kyjev 7. augusta (TASR) - Systémy protivzdušnej obrany dodané Ukrajine Nemeckom a Spojenými štátmi "už prinášajú významné výsledky" a za posledný týždeň zostrelili "značné množstvo" ruských rakiet a dronov. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vo svojom večernom prejave. TASR prevzala správu v pondelok z portálu britského denníka The Guardian.



Ukrajinský prezident zverejnil videopríhovor niekoľko hodín po tom, čo Rusko podniklo na Ukrajinu viacero vĺn útokov, pri ktorých prišlo o život šesť ľudí. Spresnil, že Moskva za posledných sedem dní vypálila na Ukrajinu 65 rakiet rôzneho typu a vyslala 178 dronov.



Zelenskyj americký systém protivzdušnej obrany Patriot a nemecký systém IRIS-T SLM označil za vysoko výkonné a veľmi účinné systémy. "Tu na oblohe dokazujeme, že teror prehráva... Ukrajina môže vyhrať túto bitku a náš vzdušný štít nakoniec zaistí bezpečnosť pre celú Európu," povedal Zelenskyj.



Riadená strela vypálená z pozícií ruskej armády zničila v noci na nedeľu transfúznu stanicu v meste Kupiansk v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Išlo o jednu z najrušnejších nocí útokov za posledné týždne, píše The Guardian. Tento nočný útok na Ukrajinu bol údajne odplatou za jej úspešné útoky na ruské námorné lode.