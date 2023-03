Zelenskyj ocenil EÚ za dohodu poslať Ukrajine delostrelecké náboje

Kyjev 21. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok večer vo videopríhovore poďakoval Európe a Spojeným štátom za najnovšie balíky pomoci pre Ukrajinu. V utorok o tom informuje TASR podľa portálu britského denníka The Guardian.



Európska únia sa na spoločnom rokovaní ministrov zahraničných vecí a obrany v Bruseli dohodla na pomoci pre Ukrajinu vo hodnote dvoch miliárd eur. Pôjdu aj na nákup a dodávku milióna kusov delostreleckej munície a zapojí sa do nej aj Slovensko. Potvrdili to šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer a štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer.



Ukrajinský prezident vo večernom prejave ocenil dohodu EÚ a povedal: "Naši európski partneri sa dohodli na spoločnom pláne zrýchliť dodávky nábojov pre naše delostrelectvo. Je to strategický krok. Dodáva nám vieru v našu jednotu, v nemeniteľnosť vývoja smerom k víťazstvu nad teroristickým štátom."



Zelenskyj ďalej uviedol: "Dnes bol oznámený aj nový balík od Spojených štátov. Je v hodnote 350 miliónov dolárov. Ide o rakety HIMARS (salvové raketomety), delostrelecké náboje a ďalšiu muníciu - všetko toto naozaj potrebujeme na podporu našich bojovníkov."



Krajiny EÚ odobrili trojfázový akčný plán, podľa ktorého bude počas nasledujúcich 12 mesiacov Kyjevu dodaných najmenej milión nábojov kalibru 155 mm. Doplnia sa tiež strategické zásoby členských štátov, ktoré sa po zaslaní vojenskej pomoci Ukrajine už takmer minuli.