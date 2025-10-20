Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj ocenil nové dohody medzi vládami SR a Ukrajiny

Na snímke sprava predsedníčka vlády Ukrajiny Julija Svyrydenková a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pred spoločným rokovaním vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny v priestoroch Historickej radnice v Košiciach 17. októbra 2025. Foto: TASR - František Iván

Svyrydenková a predseda vlády SR Robert Fico podpísali v Košiciach dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a cestovnú mapu týkajúcu sa spoločných projektov.

Kyjev 20. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore v pondelok ocenil medzivládne dohody, ktoré predstavitelia slovenskej a ukrajinskej vlády v piatok podpísali v Košiciach. TASR o tom informuje podľa videa na účte Zelenského na sociálnej sieti X.

„Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková predložila správu o otázkach týkajúcich sa energetiky. Po jej návšteve boli dosiahnuté dobré dohody so Slovenskom. Som za to vďačný,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

Svyrydenková a predseda vlády SR Robert Fico podpísali v Košiciach dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a cestovnú mapu týkajúcu sa spoločných projektov.

Ministri oboch vlád podpísali tiež dohodu o technickej a finančnej spolupráci, protokol o zmene medzivládnej zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach a dohodu o vzájomnom prevode nehnuteľností určených na účely diplomatického zastúpenia.
