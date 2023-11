Zelenskyj ocenil odporúčanie eurokomisie otvoriť prístupové rokovania

Kyjev 8. novembra (TASR) - Odporúčanie Európskej komisie (EK) otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou je správny krok pre Kyjev aj Európu. V stredu to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Dejiny Ukrajiny a celej Európy dnes urobili správny krok... Naša krajina by mala byť v Európskej únii," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti.



Ukrajinci si to podľa jeho slov "zaslúžia tak za obranu európskych hodnôt, ako aj za to, že aj v časoch totálnej vojny držia slovo a rozvíjajú štátne inštitúcie". "Robíme všetky potrebné rozhodnutia," dodal.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ uviedol, že Kyjev uskutoční reformy požadované EÚ. "Na vládnej úrovni sme implementovali všetkých sedem odporúčaní Európskej komisie," napísal na sociálnej sieti. Kyjev je podľa neho "oddaný procesu transformácie štátu, aby sa Ukrajina stala rovnocenným, silným a plnohodnotným členom Európskej únie".



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v stredu odporučila lídrom EÚ otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. pre Gruzínsko EK odporučila udelenie kandidátskeho štatútu.



Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ iba niekoľko dní po začiatku ruskej invázie vlani vo februári. Štatút kandidátskej krajiny získal v júni 2022.