Zelenskyj ocenil podľa jeho slov prínosné stretnutie s Trumpom

New York 27. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok ocenil podľa svojich slov veľmi prínosné stretnutie s americkým republikánskym kandidátom na prezidenta Donaldom Trumpom. Obaja sa na schôdzke v New Yorku zhodli, že viac ako dva a pol roka trvajúcu vojnu na Ukrajine treba zastaviť, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Predstavil som mu náš víťazný plán a dôkladne sme preskúmali situáciu na Ukrajine a dôsledky vojny pre našich ľudí. Diskutovali sme o mnohých detailoch," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.



Bývalý americký prezident Trump viackrát prisľúbil, že ak sa znovu stane hlavou krajiny, tak rýchlo ukončí vojnu na Ukrajine. Tento záväzok zopakoval aj po piatkovom stretnutí so Zelenským.



Trump ohlásil svoje rozhodnutie stretnúť sa s ukrajinským prezidentom až vo štvrtok večer, niekoľko dní po tom, ako ľudia z jeho volebného tímu tvrdili, že takáto schôdzka je nepravdepodobná.



Zelenskyj sa momentálne v New Yorku zúčastňuje na stretnutiach popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a rovnako ako mnohí svetoví lídri sa pred prezidentskými voľbami v USA chcel stretnúť aj s Trumpom. Vo štvrtok už absolvoval schôdzky s dosluhujúcim prezidentom USA Joeom Bidenom a demokratickou prezidentskou kandidátkou, súčasnou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Tá avizovala, že v prípade svojho zvolenia za prezidentku bude pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine.