Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj ocenil podporu Holandska počas návštevy premiéra Jettena

.
Na snímke holandský premiér Rob Jetten s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Foto: TASR/AP

Podľa slov Zelenského rokovali lídri aj o spoločnej výrobe zbraní.

Autor TASR
Kyjev 8. marca (TASR) - Holandský premiér Rob Jetten sa v nedeľu v rámci oficiálnej návštevy Kyjeva stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho informoval o aktuálnej situácii v súvislosti s vojnou s Ruskom. Lídrovi Holandska zároveň poďakoval za podporu, ktorú Ukrajine Amsterdam preukazuje od začiatku tohto konfliktu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Som vďačný holandskému premiérovi za túto symbolickú návštevu – prišiel na Ukrajinu takmer ihneď po nástupe do funkcie na čele novej vlády,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X.

Potrebujeme stabilnú, neustálu podporu každý deň, kedy vojna trvá. Holandsko preukazuje presne takú podporu, ktorá funguje najúčinnejšie – predvídateľný ročný objem troch miliárd eur každý rok. Holandsko tiež investuje do iniciatívy PURL, ktorá je pre nás kľúčová a umožňuje nám nakupovať protivzdušné rakety,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Podľa slov Zelenského rokovali lídri aj o spoločnej výrobe zbraní. Spoločne zároveň navštívili pamätník ukrajinských vojakov padlých v boji pri Chráme svätého Michala.

Agentúra AFP dodáva, že ukrajinský prezident skôr v nedeľu avizoval, že s európskymi partnermi bude rokovať o otázkach protivzdušnej obrany Kyjeva a o sankciách proti Rusku.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr