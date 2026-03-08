< sekcia Zahraničie
Zelenskyj ocenil podporu Holandska počas návštevy premiéra Jettena
Podľa slov Zelenského rokovali lídri aj o spoločnej výrobe zbraní.
Autor TASR
Kyjev 8. marca (TASR) - Holandský premiér Rob Jetten sa v nedeľu v rámci oficiálnej návštevy Kyjeva stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho informoval o aktuálnej situácii v súvislosti s vojnou s Ruskom. Lídrovi Holandska zároveň poďakoval za podporu, ktorú Ukrajine Amsterdam preukazuje od začiatku tohto konfliktu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Som vďačný holandskému premiérovi za túto symbolickú návštevu – prišiel na Ukrajinu takmer ihneď po nástupe do funkcie na čele novej vlády,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X.
„Potrebujeme stabilnú, neustálu podporu každý deň, kedy vojna trvá. Holandsko preukazuje presne takú podporu, ktorá funguje najúčinnejšie – predvídateľný ročný objem troch miliárd eur každý rok. Holandsko tiež investuje do iniciatívy PURL, ktorá je pre nás kľúčová a umožňuje nám nakupovať protivzdušné rakety,“ pokračoval ukrajinský prezident.
Podľa slov Zelenského rokovali lídri aj o spoločnej výrobe zbraní. Spoločne zároveň navštívili pamätník ukrajinských vojakov padlých v boji pri Chráme svätého Michala.
Agentúra AFP dodáva, že ukrajinský prezident skôr v nedeľu avizoval, že s európskymi partnermi bude rokovať o otázkach protivzdušnej obrany Kyjeva a o sankciách proti Rusku.
