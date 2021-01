Zelenskyj ocenil potvrdenie Bidena za víťaza napriek hroznému útoku

Kyjev 7. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok ocenil potvrdenie Joea Bidena za nasledujúceho prezidenta USA aj napriek "hroznému útoku" podporovateľov Donalda Trumpa, ktorý bol v roku 2019 obvinený z pokusu donútiť Kyjev k diskreditácii svojho súpera v prezidentských voľbách. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Dôrazne odsudzujeme bezprecedentné násilie proti Kongresu Spojených štátov," uviedol Zelenskyj v tvíte po tom, čo americkí zákonodarcovia potvrdili Bidena ako víťaza volieb. Urobili tak deň po tom, čo davy Trumpových podporovateľov vtrhli do Kapitolu, sídla Kongresu vo Washingtone.



"Odolnosť najstaršej a najväčšej demokratickej inštitúcie na svete je pre nás inšpiráciou, pretože už do niekoľkých hodín od tohto hrozného útoku uskutočnila historické zasadnutie, na ktorom potvrdila vôľu amerického ľudu," dodal ukrajinský prezident.



Bývalý komik Zelenskyj sa stal ústrednou postavou politického škandálu v USA niekoľko mesiacov po tom, čo na jar 2019 zvíťazil v ukrajinských prezidentských voľbách.



Whistleblower vo svojej správe oznámil telefonát Trumpa so Zelenským, v ktorom sa prezident USA pokúsil donútiť Ukrajinu k začatiu vyšetrovania Bidena, ktorého syn bol v minulosti členom dozornej rady ukrajinskej plynárenskej spoločnosti.



Trump sa v prípade nevyhovenia svojej požiadavke údajne vyhrážal zastavením vojenskej pomoci Kyjevu za takmer 400 miliónov dolárov. Tamojšia vláda pritom bojovala proti proruským separatistom na východe Ukrajiny.



Tieto odhalenia a udalosti viedli k začatiu procesu impeachmentu (ústavnej žaloby) voči Trumpovi, ale Senát s republikánskou väčšinou Trumpa spod obvinení oslobodil.