Zelenskyj ocenil sankcie EÚ voči Rusku

Kyjev 18. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok privítal nové sankcie Európskej únie voči Rusku, ktoré sú podľa neho mimoriadne dôležité a prichádzajú v pravý čas. Na sieti X zdôraznil rozhodnutie EÚ zakázať všetky transakcie súvisiace s plynovodmi Nord Stream, ktorých výstavba bola podľa neho súčasťou prípravy ruského prezidenta Vladimira Putina na vojnu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP a Zelenského príspevok na sieti X.



Zelenskyj osobitne ocenil predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú a všetkých lídrov členských štátov EÚ za ich jednotu a zásadový postoj. Vďaku vyjadril aj predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi. Rovnako sa poďakoval aj Dánsku za jeho „skutočne silný štart“ na čele Rady EÚ, keďže predsedníctva sa ujalo iba pred 17 dňami.



Zelenskyj objasnil, že v poradí 18. balík sankcií voči Rusku sa zameriava na tzv. ruskú tieňovú flotilu - nielen na samotné plavidlá, ale aj na ich kapitánov a spoločnosti, ktoré podľa jeho slov umožňujú zabíjanie financované predajom ropy.



EÚ tiež zavádza prísnejší cenový strop na ruskú ropu - približne 46 dolárov (zhruba 39,50 eur) za barel. Ukrajina bude podľa Zelenského v koordinácii s ďalšími globálnymi partnermi naďalej pracovať na tom, aby sa cenovým stropom skutočne znížili príjmy Ruska.



Okrem toho spomenul aj rozhodnutie týkajúce sa transakcií súvisiacich s Nord Streamom a uviedol, že všetka ruská vojnová infraštruktúra musí byť zablokovaná. „Rýchlo pripravujeme synchronizáciu európskych sankcií na Ukrajine a zároveň pripravujeme nové rozhodnutia o sankciách, a to ako na úrovni partnerov, tak aj v rámci ukrajinskej jurisdikcie,“ uzavrel Zelenskyj.



Sankcie privítala aj nová ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. „Tým, že sa zameriava na lode, banky a siete, ktoré podporujú ruskú vojnu, tento balík posilňuje tlak tam, kde je to najdôležitejšie,“ napísala na X



Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz na X uviedol, že sankcie oslabujú schopnosť Ruska pokračovať vo financovaní vojny proti Ukrajine.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot tvrdí, že nový balík sankcií je bezprecedentný. Francúzsko podľa neho zohrávalo kľúčovú úlohu pri rozhodnutí o uvalení sankcií. „Spoločne so Spojenými štátmi prinútime Vladimira Putina, aby súhlasil s prímerím,“ vyhlásil.