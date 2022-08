Zelenskyj ocenil ukrajinské vzdušné sily v boji proti ruskej ofenzíve

Kyjev 28. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotnom videoprejave vyzdvihol rolu leteckých síl jeho krajiny čo sa týka obrany pred ruskými inváznymi jednotkami. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA.



"Rusko dúfalo, že zničí naše vzdušné sily v prvých hodinách veľkej invázie. A samozrejme, že to bol pre (nášho) nepriateľa absolútne šialený cieľ - ako aj mnohé ďalšie cele (Ruska)," poznamenal Zelenskyj. Ukrajinskí piloti sú podľa jeho slov prvotriedni a cenia si ich aj iné krajiny.



Zelenskyj okrem toho opätovne zdôraznil, že boj za slobodu a nezávislosť Ukrajiny je možné vyhrať len spoločným úsilím. "Je to spoločná práca. A je to výsledok, ktorý sa dosiahne vďaka sile a solidarite všetkých, ktorí si cenia slobodu a netolerujú tyraniu," povedal. "Sloboda vždy zvíťazí," dodal.



V stredu prešlo presne pol roka, odkedy Moskva zaútočila na Ukrajinu. V rovnaký deň si Ukrajina pripomenula 31. výročie svojej nezávislosti, pripomína DPA.