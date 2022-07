Zelenskyj: Začala sa nová kapitola dejín EÚ a Ukrajiny

Kyjev 1. júla (TASR) - Ukrajina a Európska únia začínajú novú kapitolu svojej spoločnej histórie po tom, ako Brusel nedávno oficiálne prijal kandidatúru Ukrajiny na vstup do tohto 27-členného bloku. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



"Začala sa nová kapitola dejín EÚ a Ukrajiny. Už nie sme len blízko, už sme spolu," povedal Zelenskyj v príhovore k členom ukrajinskému parlamentu. Dodal, že je preňho "veľkou cťou a zodpovednosťou" pracovať na realizácii "túžob krajiny".



"Na získanie štatútu kandidáta nám stačilo 115 dní a naša cesta k členstvu by nemala trvať desaťročia. Túto cestu by sme mali prejsť rýchlo. Ukrajina bojuje za to, aby si zvolila svoje hodnoty, aby bola v európskej rodine," povedal Zelenskyj.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prostredníctvom videolinky povedala ukrajinskému parlamentu, že členstvo Ukrajiny v EÚ je "na dosah", ale zákonodarný zbor zároveň vyzvala, aby pokračoval v protikorupčných reformách.



Po ich prejavoch bola do budovy ukrajinského parlamentu prinesená vlajka EÚ a umiestnená vedľa ukrajinskej vlajky.



Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ len päť dní po ruskej vojenskej invázii z 24. februára a 27-členný blok jej kandidatúru prijal 23. júna, čím jej vyjadril silnú politickú podporu.



Tento prístupový proces však môže trvať mnoho rokov; kandidatúra Turecka a niekoľkých krajín západného Balkánu bola pozastavená, keďže západné vlády trvajú na prísnych hospodárskych a právnych kritériách, zhodnocuje AFP.