Zelenskyj ocenil zákaz dovozu ruskej ropy a ďalších energií do USA

Kyjev 9. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok ocenil rozhodnutie USA zakázať dovoz ruskej ropy, plynu a uhlia, pretože to "citeľne oslabí okupantov, prinúti ich zaplatiť za agresiu a zodpovedať sa za zlo, ktoré spáchali". Informovala o tom televízia Sky News.



Zelenskyj vo svojom videoposolstve, monitorovanom TASR, zároveň pripomenul, že Spojené štáty svojim občanom zakazujú aj akékoľvek investície do ruského palivovo-energetického komplexu.



Ukrajinský prezident sa Spojeným štátom a prezidentovi Joeovi Bidenovi poďakoval za takéto rozhodnutie a označil ho za "najsilnejší signál celému svetu".



Vysvetlil, že "je to veľmi jednoduché: každý cent, ktorý zaplatí Rusko, sa premení na guľky a náboje, ktoré mieria do iných suverénnych štátov."



Zdôraznil, že Rusko buď bude rešpektovať medzinárodné právo, alebo nebude mať peniaze na rozpútanie vojny.



Pripomenul, že aj Spojené kráľovstvo zavádza zákaz dovozu ropy a ropných produktov, za čo sa podľa vlastných slov poďakoval premiérovi Borisovi Johnsonovi. Ocenil tiež, že Johnson sa zaviazal k novému "Marshallovmu plánu" pre Ukrajinu, a podľa CNN súčasne aj naznačil, že Západ tento plán podporí.



Zelenskyj súčasne - podľa Sky News - povedal, že vojna na Ukrajine "sa musí skončiť, treba sa posadiť za stôl a viesť vecné a čestné rokovania v v záujme ľudí, nie (v záujme) prežitých vražedných ambícií."



Informoval, že v utorok absolvoval telefonáty s predsedom holandskej vlády Markom Ruttem, izraelským premiérom Naftalim Bennettom, luxemburským premiérom Xavierom Bethelom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Okrem toho sa ukrajinský prezident vo svojom videu poďakoval Rusom, ktorí Ukrajincov podporujú tým, že vyšli do ulíc a protestovali proti ruskej invázii.