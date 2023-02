Zelenskyj ocenil, že Macron výrazne zmenil postoj voči Ukrajine

Paríž 9. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron prešiel výraznou zmenou čo sa týka jeho postoja k Ukrajine: od toho, ako v prvých mesiacoch ruskej invázie tvrdil, že je s Moskvou dôležité udržiavať otvorené komunikačné kanály, až po posilnenie dodávok zbraní pre Kyjev. V rozhovore pre denník Le Figaro, ktorý bol zverejnený v stredu, to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Agentúra AFP pripomína, že Zelenskyj bol neraz netrpezlivý vzhľadom na konanie šéfa Elyzejského paláca, ktorý často telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj po vypuknutí vojenskej ofenzívy Kremľa na Ukrajinu. Macron tiež v minulosti varoval, že Rusko nesmie byť pri žiadnej konečnej dohode o urovnaní konfliktu ponížené.



V súčasnosti však Macron naznačuje, že Paríž bude Ukrajinu podporovať až dovtedy, kým vojnu nevyhrá. Francúzsko ohlásilo dodávky ľahkých tankov pre ukrajinské sily, čo podnietilo aj Nemecko v rozhodnutí o poskytnutí bojových tankov.



"Verím, že sa (Macron) zmenil," povedal Zelenskyj. "A tentoraz skutočne. Napokon, on (Macron) otvoril dvere pre dodávky tankov," konštatoval Zelenskyj.



"Takisto podporil kandidatúru Ukrajiny do EÚ," poznamenal. "S Francúzskom, Nemeckom a ďalšími krajinami sme viedli množstvo rozhovorov," dodal s tým, že verí, že "táto dôvera je teraz ozajstná".



Paríž začiatkom februára prisľúbil, že Kyjevu dodá ďalších 12 samohybných húfnic Caesar. Už predtým ich doručil 18. Podľa AFP Francúzsko už nevylučuje ani presun bojových lietadiel do Kyjeva, čo predtým predstavovalo červenú líniu.



Zelenskyj sa v stredu večer stretol v Paríži s Macronom aj nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.