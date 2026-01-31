Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 31. január 2026Meniny má Emil
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj: Od noci na Ukrajine neboli útoky na energetické objekty

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Ukrajinská protivzdušná obrana zároveň uviedla, že 20 ruských útočných dronov zasiahlo 13 rôznych lokalít. Bližšie informácie o nich ukrajinská armáda nezverejnila.

Autor TASR
Kyjev/Moskva 31. januára (TASR) - Ukrajinské ozbrojené sily v sobotu oznámili, že počas noci odrazili útok viac než 80 ruských bezpilotných lietadiel. Podľa vyhlásenia vzdušných síl ruská armáda vyslala proti ukrajinskému územiu celkovo 85 dronov, z ktorých sa do 08.00 h miestneho času podarilo 64 zostreliť alebo vyradiť z prevádzky prostriedkami elektronického boja. TASR o tom informuje s odvolaním sa na britskú stanicu BBC.

Ukrajinská protivzdušná obrana zároveň uviedla, že 20 ruských útočných dronov zasiahlo 13 rôznych lokalít. Bližšie informácie o nich ukrajinská armáda nezverejnila.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v piatok večer vyhlásil, že od noci na piatok na Ukrajine nedošlo k útokom na objekty energetickej infraštruktúry. Výnimkou je zásah plynárenskej infraštruktúry v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Podľa Zelenského sa ruské jednotky preorientovali najmä na útoky na logistické objekty.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno informovalo, že počas noci zostrelilo 26 ukrajinských bezpilotných lietadiel.

Kremeľ aj Zelenskyj v uplynulých dňoch potvrdili zámer dodržiavať moratórium na útoky proti energetickým objektom, ktoré navrhol americký prezident Donald Trump. Podľa vyjadrenia Kremľa má toto moratórium platiť do 1. februára, keď sú v Abú Zabí naplánované rokovania delegácií Ruska a Ukrajiny.
.

Neprehliadnite

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal február?

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku