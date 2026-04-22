Zelenskyj: Odblokovanie pôžičky pre Ukrajinu je dobrým signálom
Autor TASR
Kyjev 22. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu privítal, že členské krajiny Európskej únie sa v stredu dohodli na uvoľnení pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Maďarsko totiž naznačilo, že je pripravené ukončiť svoje niekoľko mesiacov trvajúce blokovanie tohto rozhodnutia. Zelenskyj to označil za dobrý signál a Rusko vyzval, aby ukončilo inváziu. Vyjadril sa tak na sociálnej sieti X, informuje TASR.
„Odblokovanie (pôžičky) je za súčasných okolností dobrým signálom. Rusko musí ukončiť vojnu. A podnety na to môžu vzniknúť len vtedy, ak bude dostatočná nielen podpora Ukrajiny, ale aj tlak na Rusko,“ napísal ukrajinský prezident.
Pôžička je určená na pokrytie najnaliehavejších hospodárskych a vojenských potrieb Kyjeva a na umožnenie pokračovať v boji proti ruskej invázii. Jej poskytnutie však bolo súčasťou sporu medzi Kyjevom a Budapešťou v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. Ropovod by mal byť už čoskoro opäť v plnej prevádzke, keďže spoločnosť Ukrtransnafta v stredu informovala, že sa začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu na ukrajinskej strane z Bieloruska.
Zelenskyj zároveň privítal dohodu členských štátov na 20. balíku protiruských sankcií. Ukrajina si podľa neho plní svoje záväzky voči EÚ vrátane takých citlivých otázok, ako je prevádzka ropovodu Družba.
„Budeme tiež rokovať s európskymi lídrami o otvorení klastrov pre Ukrajinu – podmienky na to už boli splnené,“ uviedol prezident, ktorý tým odkazoval na reformy, ktoré musí Ukrajina vykonať pred vstupom do EÚ. Prístupové kapitoly sú tematicky rozdelených do šiestich skupín, tzv. klastrov. Maďarská vláda pod vedením odchádzajúceho premiéra Viktora Orbána otvorenie nových klastrov v rámci prístupového procesu Ukrajiny blokovala.
