Ukrajinský prezident nezmenil svoje plány, do Nemecka odcestuje

Kyjev 19. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nezmenil svoje plány a aj napriek varovaniu USA o hroziacej ruskej invázii sa v sobotu osobne sa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie jeho úradu, podľa ktorého je situácia na východe Ukrajiny "pod plnou kontrolou".



Zelenskyj sa v Mníchove stretne s britským premiérom Borisom Johnsonom, nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Od stretnutí "očakáva konkrétne dohody týkajúce sa poskytnutia dodatočnej vojenskej a finančnej podpory" Ukrajine. Do Kyjeva sa vráti ešte v sobotu.



Pred účasťou na mníchovskej konferencii varoval Zelenského v piatok americký prezident Joe Biden, ktorý je presvedčený, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa už rozhodol pre inváziu na Ukrajinu vrátane útoku na Kyjev. "Ale je to jeho rozhodnutie," dodal Biden. Ukrajinské a proruské sily sa aj v soboru navzájom obviňovali z ostreľovania pozdĺž línie kontaktu v Donbase. Velenie armády pre východnú Ukrajinu podľa agentúry UNIAN oznámilo, že v prestrelkách so separatistami utrpel smrteľné zranenie od črepiny z granátu jeden ukrajinský vojak.



Ukrajinská strana tiež tvrdí, že k sobotňajšej 09.00 h miestneho času separatisti 19-krát porušili prímerie, pričom 16-krát použili zbrane, ktoré zakazujú tzv. Minské dohody. V Doneckej oblasti bolo navyše zaznamenané bezpilotné lietadlo, ktoré prekročilo líniu kontaktu.



Separatisti naopak tvrdia, že ukrajinské ozbrojené sily okolo 08.30 h ostreľovali obce Novolaspa, Kommunarivka a Horlivka, pričom vypálili viac ako 50 granátov kalibru 82 mm.



Agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na zdroj z bezpečnostných zložiek informovala, že na územie Tarasovského okresu v Rostovskej oblasti, kilometer od štátnej hranice Ruskej federácie s Ukrajinou, údajne dopadol a explodoval granát povedal agentúre RIA Novosti. "K výbuchu došlo o 04.00 h miestneho času, 300 metrov od jedného z domov v dedine Miťakinskaja," uviedol zdroj.



K obetiam na životoch ani ku škodám nedošlo. Agentúra neskôr zverejnila zábery zachytávajúce kráter vyhĺbený v zemi a ohraničený páskou.