< sekcia Zahraničie
Zelenskyj odišiel z Bieleho domu
Podľa ukrajinských médií stretnutie trvalo viac ako dve hodiny, teda dlhšie, ako bolo plánované.
Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) — Piatkové rokovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského za zatvorenými dverami sa skončilo a Zelenskyj odišiel z Bieleho domu. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správu televízie BBC.
Schôdzka sa konala 24 hodín po telefonáte amerického prezidenta so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ruský líder v ňom podľa svojho poradcu Jurija Ušakova varoval, že dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by výrazne poškodilo rusko-americké vzťahy a predstavovalo by aj prekážku v mierovom riešení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.
Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z ukrajinskej delegácie uviedla, že Zelenskyj počas stretnutia ukázal Trumpovi mapy potenciálnych cieľov útokov v Rusku. Sú na nich zachytené kľúčové miesta pre obranu a ekonomiku Ruska, na ktoré by sa dalo zamerať, aby bol Putin prinútený ukončiť vojnu, povedal zdroj.
Podľa ukrajinských médií stretnutie trvalo viac ako dve hodiny, teda dlhšie, ako bolo plánované. Web Suspiľne informoval, že Zelenskyj po stretnutí s Trumpom telefonoval s európskymi lídrami. Podľa zdroja z ukrajinskej delegácie išlo o skupinový hovor, zoznam účastníkov nebol bezprostredne známy.
Schôdzka sa konala 24 hodín po telefonáte amerického prezidenta so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ruský líder v ňom podľa svojho poradcu Jurija Ušakova varoval, že dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by výrazne poškodilo rusko-americké vzťahy a predstavovalo by aj prekážku v mierovom riešení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.
Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z ukrajinskej delegácie uviedla, že Zelenskyj počas stretnutia ukázal Trumpovi mapy potenciálnych cieľov útokov v Rusku. Sú na nich zachytené kľúčové miesta pre obranu a ekonomiku Ruska, na ktoré by sa dalo zamerať, aby bol Putin prinútený ukončiť vojnu, povedal zdroj.
Podľa ukrajinských médií stretnutie trvalo viac ako dve hodiny, teda dlhšie, ako bolo plánované. Web Suspiľne informoval, že Zelenskyj po stretnutí s Trumpom telefonoval s európskymi lídrami. Podľa zdroja z ukrajinskej delegácie išlo o skupinový hovor, zoznam účastníkov nebol bezprostredne známy.