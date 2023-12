Zelenskyj: Odkladanie ďalšej pomoci Ukrajine prospieva Putinovi

Washington 11. decembra (TASR) - Ukrajina sa ohľadom vojenskej pomoci spolieha na Spojené štáty, vyhlásil v pondelok vo Washingtone ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prieťahy v schválení ďalšej takejto pomoci zo strany USA zároveň označil za "splnený sen" ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Putin musí prehrať," povedal Zelenskyj vo svojom prejave na Univerzite národnej obrany (NDU) vo Washingtone, kde vystúpil krátko po pondelňajšom prílete do USA, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. "Na Ukrajinu sa môžete spoľahnúť a dúfame, že sa rovnako budeme môcť spoľahnúť aj my na vás," dodal.



V narážke na spory, ktoré aktuálne prebiehajú v americkom Kongrese v súvislosti so schvaľovaním nového balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu Zelenskyj povedal, že "ak niekomu prospievajú nevyriešené problémy na Kapitole, tak je to len Putin a jeho chorá klika".



"Plnia sa im sny, keď vidia prieťahy alebo nejaké škandály a... keď podpora pre bojovníkov za slobodu (Ukrajiny) klesá," povedal ukrajinský prezident, ktorý do Washingtonu pricestoval na pozvanie šéfa Bieleho domu Joea Bidena.



S Bidenom by sa mal Zelenskyj stretnúť v utorok v Bielom dome. Na utorok má naplánované aj schôdzky s lídrami Kongresu, vrátane republikánskeho predsedu Snemovne reprezentantov Kongresu USA Mikea Johnsona a lídra demokratickej väčšiny Senátu Chucka Schumera.



V americkom Kongrese aktuálne prebiehajú náročné rokovania o ďalšej pomoci Ukrajine. Ak kongresmani odídu na vianočné a novoročné sviatky bez dosiahnutia dohody - spájajúcej zmeny v imigračnej a hraničnej politike USA s balíkom pomoci pre Ukrajinu aj Izrael -, Biely dom bude musieť urobiť ťažké rozhodnutie o zásobovaní svojich bojujúcich spojencov - potenciálne aj na úkor vojenskej pripravenosti USA, uviedla ešte v nedeľu stanica CNN.