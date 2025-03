Zelenskyj odmieta diskusiu o vlastníctve jadrových elektrární

Oslo 20. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vylúčil diskusiu o vlastníctve okupovanej jadrovej elektrárne v Záporoží, ktorú by podľa návrhu prezidenta USA Donalda Trumpa mohol prevziať Washington. Táto elektráreň sa nachádza v meste Enerhodar na Ruskom okupovanom území Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Na tlačovej konferencii v Osle, kde rokoval s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störem, Zelenskyj uviedol, že na Ukrajine je 15 jadrových elektrární a všetky právne patria ukrajinskému štátu. Dodal však, že Kyjev je otvorený americkým investíciám, keď Ukrajina získa späť kontrolu nad záporožskou elektrárňou, ktorá je ruskými jednotkami obsadená prakticky od začiatku vojny.



Zelenskyj pred novinármi vyhlásil, že s Trumpom nerokoval o otázke vlastníctva Záporožskej jadrovej elektrárne. Dodal však, že "ak ju (Američania) chcú prevziať od Rusov, ak ju chcú modernizovať, investovať - to je iná otázka. Je to otvorená otázka, môžeme o tom hovoriť."



Trump tento návrh predniesol počas stredajšieho telefonátu so Zelenským, ktorý bol pravdepodobne ich prvým rozhovorom od roztržky, ktorá sa odohrala 28. februára v Oválnej pracovni Bieleho domu pred novinármi a zapnutými televíznymi kamerami.



Vo vyhlásení, ktoré po tomto telefonáte vydal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, sa uvádza, že Trump a Zelenskyj diskutovali o "dodávkach elektriny a jadrových elektrárňach" na Ukrajine, pričom USA so svojimi odbornými znalosťami v oblasti elektriny a verejných služieb "by mohli byť veľmi nápomocné pri prevádzke týchto elektrární".



"Americké vlastníctvo týchto elektrární by bolo najlepšou ochranou pre túto infraštruktúru a podporou ukrajinskej energetickej infraštruktúry," píše sa v Rubiovom vyhlásení.



Keď sa novinári v Osle Zelenského pýtali na tento zámer, Zelenskyj pripomenul, že všetky jadrové elektrárne na Ukrajine sú vo vlastníctve štátu. Dodal, že s Trumpom diskutovali konkrétne o jadrovej elektrárni v Záporoží - v súvislosti s ňou Trumpovi povedal, že "ak táto elektráreň nebude ukrajinská, nebude vyrábať pre nikoho. Bolo by to protiprávne".