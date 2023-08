Zelenskyj odmieta kritiku Západu voči rozmiestneniu ukrajinských síl

Kyjev 24. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa bránil voči kritike Západu za to, ako sú rozmiestnené ukrajinské ozbrojené sily na fronte v boji proti ruským jednotkám. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Vie nejaký expert, aké množstvo ľudí, aké množstvo okupantov je na východe? Približne 200.000!" povedal Zelenskyj v stredu na tlačovej konferencii v Kyjeve a reagoval tak na správu denníka The New York Times (NYT).



NYT v článku citoval predstaviteľov armády USA a ďalšieho západného predstaviteľa, podľa ktorých názoru Kyjev sústreďuje príliš málo jednotiek na juhu Ukrajiny. Práve preto sa postup ukrajinských síl smerom k Azovskému moru, do ktorého sa vkladajú veľké nádeje, zastavil, tvrdia títo predstavitelia. A odporúčajú Kyjevu, aby zmenil taktiku.



Ukrajinský prezident povedal, že ruská armáda iba čaká na to, kedy Ukrajinci zanedbajú ochranu niektorých úsekov frontu, aby okamžite na východe postúpila hlbšie do územia.



"Nevzdáme sa Charkova, Donbasu, Pavlohradu ani Dnipra. A to je správne," vyhlásil Zelenskyj.



Súčasný front na východe a juhu Ukrajiny je približne 800 kilometrov dlhý. Okrem toho musí ukrajinská armáda brániť aj niektoré úseky hranice, napríklad neďaleko Charkova a mesta Sumy, a strážiť tiež dlhú hranicu s Bieloruskom.