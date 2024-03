Zelenskyj odmieta pápežovu výzvu vztýčiť bielu vlajku a vyjednávať

Vatikán/Kyjev/Praha 11. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom videoposolstve z noci na pondelok kritizoval pápežovu výzvu na rokovania medzi Kyjevom a Moskvou.



Stanica RFE/RL pripomenula, že švajčiarsky spravodajský kanál RSI cez víkend zverejnil fragment rozhovoru s pápežom Františkom, v ktorom povedal, že mnohé krajiny ponúkajú sprostredkovanie pri rokovaniach medzi Kyjevom a Moskvou, a nabádal, aby táto ponuka bola prijatá.



Vo videopríhovore, z ktorého citovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Zelenskyj pripomenul, že na Ukrajine bolo kedysi veľa bielych domov a kostolov, ktoré "sú dnes spálené a rozbité ruskými granátmi". Podľa Zelenského to "veľmi výrečne hovorí o tom, kto má prestať, aby sa vojna skončila".



Uviedol, že "ruskí vrahovia a kati" neprenikajú ďalej do Európy len vďaka tomu, že im v tom bránia Ukrajinci "so zbraňami v rukách a pod modro-žltou vlajkou".



"Chránia život a ľudstvo," ozrejmil Zelenskyj a dodal, že duchovní im poskytujú podporu "modlitbou, rozhovorom a skutkami. Toto je cirkev - s ľuďmi. A nie sa kdesi tam, dva a pol tisíca kilometrov odtiaľto, venovať virtuálnemu sprostredkovaniu medzi tým, kto chce žiť, a tým, kto ťa chce zlikvidovať".



Pápež v rozhovore pre spravodajský kanál RSI vyzval nehanbiť sa vyjednávať, pričom argumentoval, že vyjednávanie nie je kapitulácia. "Je to odvaha nedohnať krajinu k samovražde," tvrdil.



Tieto pápežove slová vyvolali ostrú reakciu Kyjeva i viacerých európskych politikov a prímas ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá má na Ukrajine päť miliónov veriacich, Sviatoslav Ševčuk počas omše v kostole v New Yorku vyhlásil: "Nikto nemá úmysel vzdať sa, dokonca ani tam, kde dnes prebiehajú boje".



Pápežove slová komentoval okrem iných aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski: Čo keby sme pre rovnováhu povzbudili (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby mal odvahu stiahnuť svoju armádu z Ukrajiny? Mier príde okamžite bez potreby rokovaní.



Lotyšský prezident Edgards Rinkévičs zasa v komentári k pápežovým slovám napísal: "Nemôžete kapitulovať zoči-voči zlu, musíte s ním bojovať a poraziť ho, aby zlo vztýčilo bielu vlajku a kapitulovalo".



Vatikán sa od soboty večera snaží vysvetliť výrok pápeža Františka o "odvahe zdvihnúť bielu vlajku a vyjednávať", ktorý sa vzťahuje na vojnu na Ukrajine.



Vatikánsky hovorca Matteo Bruni objasnil, že pápež si od pýtajúceho sa novinára švajčiarskeho telerozhlasu RSI "požičal" slovné spojenie biela vlajka, aby vyzval na prímerie dosiahnuté vďaka odvahe vyjednávať. Vo svojej tlačovej správe Vatikán trvá na tom, že formulácia "biela vlajka" v tomto kontexte znamená "zastavenie bojov, prímerie dosiahnuté s odvahou vyjednávať", a nie kapituláciu.



"Jeho (pápežovým) prianím je diplomatické riešenie pre spravodlivý a trvalý mier," spresnil Bruni.



Podotkol, že na inom mieste rozhovoru pápež - keď hovoril o inej konfliktnej situácii, ale vztiahol ju na akýkoľvek vojnový konflikt - jasne deklaroval, že "vyjednávanie nikdy neznamená kapituláciu".