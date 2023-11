Zelenskyj odmieta, že sa vojna na Ukrajine dostala do patovej situácie

Kyjev 4. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu odmietol tvrdenie, že sa vojna na Ukrajine dostala do patovej situácie. Zároveň poprel špekulácie, že ho západní predstavitelia tlačia do rokovaní s Ruskom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Čas uplynul, ľudia sú unavení... Ale toto nie je patová situácia," povedal Zelenskyj v Kyjeve na tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



"Nikto z našich partnerov na nás netlačí, aby sme si sadli s Ruskom, rokovali s ním a niečo mu dali," dodal. Reagoval tak na medializované správy, že predstavitelia USA a EÚ hovorili s ukrajinskou vládou o možnosti mierových rokovaní.



Ukrajinský prezident tiež uviedol, že konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas odviedol pozornosť od vojny na Ukrajine a to je podľa jeho slov "cieľom Ruska".



"Samozrejme, je jasné, že vojna na Blízkom východe, tento konflikt, odoberá pozornosť... Boli sme už vo veľmi zložitých situáciách, keď Ukrajina nemala takmer žiadnu pozornosť. Som si úplne istý, že túto výzvu prekonáme," povedal.



Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu vlani vo februári, rozsiahla frontová línia sa však za uplynulé mesiace takmer nepohla, konštatuje AFP.



Partneri Ukrajiny vrátane Spojený štátov tvrdia, že sú pripravení podporovať Kyjev vojensky a finančne tak dlho, ako to bude potrebné.