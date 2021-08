Zelenskyj odmietol Lukašenkov výrok o výcviku militantov

Kyjev 9. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za ničím nepodložené tvrdenia Alexandra Lukašenka, že sa na území Ukrajiny údajne cvičia militanti vysielaní do Bieloruska.



Ukrajinský "prezident zdôrazňuje, že Ukrajina proti ozbrojencom bojuje a necvičí ich, ako to tvrdí Alexandr Lukašenko. Vyhlásenia Alexandra Lukašenka považuje Volodymyr Zelenskyj za nepodložené," uviedol hovorca Serhij Nikiforov.



Podľa Nikiforova majú Lukašenkove vyhlásenia odvrátiť pozornosť od dramatických udalostí, ktoré sa v Bielorusku začali minulý rok a pokračujú dodnes.



"Krízu, ktorá sa (v Bielorusku) začala po (vlaňajších) prezidentských voľbách, je možné urovnať iba demokratickou cestou. Ale Alexandr Lukašenko nemal dosť odvahy vydať sa na ňu," povedal Zelenského hovorca.



Zelenskyj podľa jeho hovorcu potvrdil, že Ukrajina zostáva "verným priateľom bieloruského ľudu, ale nezasahuje do politických procesov v iných štátoch".



"Dúfame, že zo strany Alexandra Lukašenka nedôjde k žiadnym nepriateľským krokom" voči Ukrajine. "Ak k nim dôjde, bude nasledovať okamžitá a silná odpoveď od nášho štátu aj od medzinárodného spoločenstva," varoval Nikiforov.



Ako informoval server Ukrinform, Lukašenko v pondelok na tlačovej konferencii v Minsku obvinil prezidenta Ukrajiny, že na Ukrajine sa uskutočňuje výcvik militantov proti Bielorusku.



Podľa agentúry UNIAN Lukašenko tiež vyhlásil, že "Bielorusko nikdy nezaútočí na Ukrajinu ako prvé". Uviedol, že "spomedzi tých, ktorých sa treba báť", Bielorusi pre Ukrajincov predstavujú tú najmenšiu hrozbu.



"Nikdy neurobíme vo vzťahu k Ukrajine špinavosť, ak vy ako prví so zbraňami nevstúpite do našej krajiny," uviedol Lukašenko v odpovedi na otázku ukrajinskej novinárky týkajúcu sa vzťahov Bieloruska a Ukrajiny.



Tie v posledných časoch ovplyvnila kauza bieloruského aktivistu Vitaľa Šyšova, ktorého našli minulý týždeň obeseného v Kyjeve, kde žil a viedol mimovládnu organizáciu na pomoc Bielorusom žijúcim v zahraničí.



Tvrdenia o zapletení bieloruských tajných služieb do tohto prípadu označil Lukašenko za nezmysel a vyzval ukrajinské úrady, aby tento prípad prešetrili.