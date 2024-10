Zelenskyj odmietol prijať šéfa OSN pre jeho návštevu v Rusku

Kyjev 25. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj údajne odmietol prijať generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na Ukrajine pre jeho účasť na summite skupiny BRICS v Rusku. Pre agentúru AFP to v piatok povedal vysokopostavený zdroj zo Zelenského kancelárie, píše TASR.



"Po Kazani chcel Guterres prísť na Ukrajinu, no prezident (Zelenskyj) túto návštevu nepotvrdil. Takže Gutteres tu nebude, konkrétne kvôli poníženiu zdravého rozumu a medzinárodného práva v Kazani," uviedol nemenovaný predstaviteľ s odkazom na mesto v Rusku, kde sa do štvrtka konal summit BRICS, ktorý hostil šéf Kremľa Vladimir Putin.



Na trojdňovom summite rozvíjajúcich sa ekonomík sa zúčastnilo viac než 20 hláv štátov vrátane tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či samotného Guterresa, ktorý si s Putin podal ruku. Ukrajina účasť šéfa OSN skritizovala a pripomenula, že odmietol jej pozvanie na mierový summit vo Švajčiarsku počas leta.



Gutteres opakovane kritizuje ruskú inváziu na Ukrajine a povedal, že pre svet predstavuje nebezpečný precedens. Vyzval zároveň na spravodlivý mier, ktorý rešpektuje medzinárodné právo a územnú celistvosť Ukrajiny.



Putin sa podľa AFP zorganizovaním summitu v Kazani snažil dokázať Západu, že pokusy izolovať Rusko v súvislosti s inváziou na Ukrajinu zlyhali. Moskva zároveň dúfa, že BRICS sa stane akousi protiváhou západných medzinárodných organizácií, ako je skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta G7.