Zelenskyj odmietol vstup Ukrajiny do NATO bez okupovaných území

Kyjev 20. decembra (TASR) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok odmietol myšlienku vstupu Ukrajiny do NATO bez území okupovaných Ruskom. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Od žiadneho z našich partnerov sme takýto návrh nedostali. Tiež si ťažko viem predstaviť, ako by to vyzeralo," povedal Zelenskyj na koncoročnej tlačovej konferencii v Kyjeve. Dodal, že najsilnejšou bezpečnostnou zárukou pre Ukrajinu by bol jej vstup do NATO ako celku.



Bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen navrhol, že Ukrajina by sa mohla stať členom Aliancie aj v prípade, ak by nemala pod kontrolou celé svoje územie. Podľa jeho názoru to mohlo odradiť Rusko od útokov na jej územie a Ukrajina by sa mohla sústrediť na boje v prvej línii.



Ukrajinský prezident tiež poďakoval Nemecku za pomoc a ocenil ho ako druhého najväčšieho podporovateľa Ukrajine po vojenskej i finančnej stránke.