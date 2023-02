Zelenskyj odobral občianstvo bývalým predstaviteľom režimu Janukovyča

Kyjev 5. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odobral ukrajinské občianstvo viacerým bývalým vplyvným politikom, ktorí boli zároveň aj občanmi Ruska. TASR správu prevzala v nedeľu z denník The Guardian.



"Dnes som podpísal príslušné dokumenty a podnikol ďalší krok na ochranu a očistenie nášho štátu od tých, ktorí stoja na strane agresora (Ruska)," povedal Zelenskyj v sobotu v pravidelnom večernom videopríhovore k národu.



Neuviedol pri tom, ktorých konkrétnych osôb sa jeho rozhodnutie týka. Povedal len to, že títo ľudia mali ukrajinské aj ruské občianstvo.



Podľa správ ukrajinských štátnych médií ide o viacero niekdajších popredných politikov, ktorí zastávali funkcie za vlády bývalého proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Počas ukrajinskej revolúcie z roku 2014 bol Janukovyč zosadený a utiekol do Ruska.



Na zozname osôb, ktorým sa najnovšie odoberá ukrajinské občianstvo, sa nachádzajú exminister školstva Dmytro Tabačnyk, bývalý vicepremiér a vedúci Janukovyčovej kancelárie Andrij Kľujev, ako aj niekdajší minister vnútra Vitalij Zacharčenko, uviedla tlačová agentúra RBK-Ukrajina.



Od začiatku ruskej vojenskej agresie z 24. februára 2022 prijal Zelenskyj už viacero podobných rozhodnutí o odobratí ukrajinského občianstva. V januári tohto roku podpísal výnos, ktorým zbavil občianstva Viktora Medvedčuka, ukrajinského oligarchu s úzkymi väzbami na šéfa Kremľa Vladimira Putina, ako aj troch bývalých poslancov proruskej strany.