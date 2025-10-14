< sekcia Zahraničie
Zelenskyj odobral primátorovi Odesy ukrajinské občianstvo
Podľa agentúry DPA Truchanovovi teraz hrozí deportácia. Stratou občianstva bol súčasne fakticky odvolaný z funkcie primátora Odesy.
Kyjev 14. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zbavil primátora mesta Odesa Hennadija Truchanova jeho ukrajinského občianstva, lebo údajne vlastní ruský pas. Truchanov popiera, že by mal ruské občianstvo, a mieni Zelenského rozhodnutie napadnúť na súde. V utorok o tom informovala agentúra DPA, píše TASR.
„Budem sa brániť, podám žalobu. Ak súd nebude môcť rozhodnúť, odvolám sa na Európsky súd pre ľudské práva... Toto je vrchol svojvôle,“ uviedol Truchanov v rozhovore pre ukrajinský web Suspiľne.
Podľa agentúry DPA Truchanovovi teraz hrozí deportácia. Stratou občianstva bol súčasne fakticky odvolaný z funkcie primátora Odesy. Zelenskyj zároveň inicioval vytvorenie vojenskej správy pre toto strategicky dôležité prístavné mesto.
V dôsledku stanného práva boli komunálne voľby na Ukrajine, naplánované na koniec októbra 2025, zrušené. Právomoci všetkých poslancov boli rozhodnutím republikového parlamentu potvrdené až do konca vojny, ktorú Rusko voči Ukrajine rozpútalo vo februári 2022.
Podozrenia, že Truchanov má ruský pas, sa objavili už v roku 2014 počas kampane pred komunálnymi voľbami, ktoré napokon vyhral a stal sa primátorom Odesy.
Niektoré médiá v týchto dňoch zverejnili fotografiu ruského pasu, ktorý údajne patrí Truchanovovi a má platnosť do decembra. DPA podotkla, že nateraz nie je možné nezávisle overiť, či ide o pravý dokument.
Ukrajinské médiá informovali, že rovnakým výnosom boli ukrajinského občianstva zbavení aj bývalý poslanec Najvyššej rady Oleh Carev a baletný tanečník Serhij Polunin.
Odobratie občianstva, ktoré sa praktizovalo proti disidentom za čias Sovietskeho zväzu, sa na Ukrajine opäť stalo pomerne bežným za Zelenského i za jeho predchodcu na poste prezidenta Petra Porošenka, dodáva DPA.
