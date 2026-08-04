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Zelenskyj odsúdil ruské safari na civilistov, terčom bol 52-ročný muž
Muž, ktorý na pouličnom trhu predával zeleninu, pri útoku utrpel zranenia.
Autor TASR
Kyjev 4. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok odsúdil útok dronom na civilistu v juhoukrajinskom meste Cherson a video zachytávajúce jeho prenasledovanie označil za ďalší príklad „dronového safari“, ktoré podľa neho ruské jednotky podnikajú proti ukrajinským civilistom. Muž, ktorý na pouličnom trhu predával zeleninu, pri útoku utrpel zranenia. Jeho život však nie je ohrozený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Svet to musí vidieť. Musí vidieť každý dôkaz toho, že Rusko sa zbláznilo a že jeho vojaci majú potešenie zo zabíjania a týrania civilistov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X, kde zdieľal video zachytávajúce incident.
Na záberoch, ktorých pravosť AFP bezprostredne nedokázala overiť, sa muž ukrýva za dodávkou pred dronom riadeným na diaľku, ktorý ho prenasleduje a jeho operátor následne odpáli výbušninu.
Podľa šéfa vojenskej správy mesta Cherson Jaroslava Šanka muž útok prežil. Aj gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin uviedol, že 52-ročný muž má po útoku črepinové poranenia a otras mozgu. Jeho život však nie je v ohrození.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha incident označil za „barbarský ruský vojnový zločin“, ktorý si vyžaduje medzinárodné odsúdenie a spravodlivosť. Podľa neho ide o „zámernú a systematickú ruskú stratégiu... sadista, ktorý ovládal tento dron, si veľmi dobre uvedomuje, že útočí na civilistu,“ dodal.
Ukrajinský ľudskoprávny ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že video ukazuje „skutočnú taktiku Ruska – prenasledovanie a zabíjanie nevinných ľudí“.
Cherson, ktorý mal pred vojnou približne 280.000 obyvateľov, bol pod kontrolou ruských síl od marca do novembra 2022. Ruské jednotky sa v súčasnosti nachádzajú na opačnom brehu rieky Dneper a na mesto pravidelne útočia, najmä pomocou dronov.
„Svet to musí vidieť. Musí vidieť každý dôkaz toho, že Rusko sa zbláznilo a že jeho vojaci majú potešenie zo zabíjania a týrania civilistov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X, kde zdieľal video zachytávajúce incident.
Na záberoch, ktorých pravosť AFP bezprostredne nedokázala overiť, sa muž ukrýva za dodávkou pred dronom riadeným na diaľku, ktorý ho prenasleduje a jeho operátor následne odpáli výbušninu.
Podľa šéfa vojenskej správy mesta Cherson Jaroslava Šanka muž útok prežil. Aj gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin uviedol, že 52-ročný muž má po útoku črepinové poranenia a otras mozgu. Jeho život však nie je v ohrození.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha incident označil za „barbarský ruský vojnový zločin“, ktorý si vyžaduje medzinárodné odsúdenie a spravodlivosť. Podľa neho ide o „zámernú a systematickú ruskú stratégiu... sadista, ktorý ovládal tento dron, si veľmi dobre uvedomuje, že útočí na civilistu,“ dodal.
Ukrajinský ľudskoprávny ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že video ukazuje „skutočnú taktiku Ruska – prenasledovanie a zabíjanie nevinných ľudí“.
Cherson, ktorý mal pred vojnou približne 280.000 obyvateľov, bol pod kontrolou ruských síl od marca do novembra 2022. Ruské jednotky sa v súčasnosti nachádzajú na opačnom brehu rieky Dneper a na mesto pravidelne útočia, najmä pomocou dronov.