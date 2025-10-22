Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Zahraničie

Zelenskyj odsúdil ruský dronový útok na materskú školu v Charkove

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Štátna záchranná služba Ukrajiny zverejnila fotografie z evakuácie detí z materskej školy v Charkove, ktoré Zelenskyj tiež zdieľal na svojich sociálnych sieťach, píše TASR.

Autor TASR
Oslo/Kyjev 22. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu informoval, že pri ruskom dronovom útoku na mesto Charkov dostala zásah aj materská škola. O život prišla jedna osoba a ďalších sedem ľudí bolo zranených. Všetky deti boli evakuované a nateraz sú v krytoch. Z predbežných správ podľa Zelenského vyplýva, že mnohé z detí majú akútne stresové reakcie.

Štátna záchranná služba Ukrajiny zverejnila fotografie z evakuácie detí z materskej školy v Charkove, ktoré Zelenskyj tiež zdieľal na svojich sociálnych sieťach, píše TASR.

„Pre útok dronom na materskú školu neexistuje žiadne opodstatnenie a ani nikdy nemôže byť. Je zrejmé, že Rusko je čoraz drzejšie. Tieto útoky sú fackou Ruska do tváre každému, kto trvá na mierovom riešení. Gangstrov a teroristov možno na ich miesto postaviť len silou,“ napísal ukrajinský prezident.

Kyjev a ďalšie regióny Ukrajiny boli v noci na stredu vystavené masívnym vzdušným útokom, ktoré si vyžiadali najmenej šesť obetí. Rusko sa k nim zatiaľ nevyjadrilo.

Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková na sociálnej sieti Facebook uviedla, že Rusko v rámci „masívneho útoku“ v noci na stredu opäť cielilo na energetickú infraštruktúru hlavného mesta.

Zelenskyj sa momentálne nachádza v Nórsku. Na stredu má tiež naplánovanú návštevu továrne na stíhačky Saab v Linköpingu vo Švédsku a stretnutie so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte