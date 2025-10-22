< sekcia Zahraničie
Zelenskyj odsúdil ruský dronový útok na materskú školu v Charkove
Štátna záchranná služba Ukrajiny zverejnila fotografie z evakuácie detí z materskej školy v Charkove, ktoré Zelenskyj tiež zdieľal na svojich sociálnych sieťach, píše TASR.
Autor TASR
Oslo/Kyjev 22. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu informoval, že pri ruskom dronovom útoku na mesto Charkov dostala zásah aj materská škola. O život prišla jedna osoba a ďalších sedem ľudí bolo zranených. Všetky deti boli evakuované a nateraz sú v krytoch. Z predbežných správ podľa Zelenského vyplýva, že mnohé z detí majú akútne stresové reakcie.
„Pre útok dronom na materskú školu neexistuje žiadne opodstatnenie a ani nikdy nemôže byť. Je zrejmé, že Rusko je čoraz drzejšie. Tieto útoky sú fackou Ruska do tváre každému, kto trvá na mierovom riešení. Gangstrov a teroristov možno na ich miesto postaviť len silou,“ napísal ukrajinský prezident.
Kyjev a ďalšie regióny Ukrajiny boli v noci na stredu vystavené masívnym vzdušným útokom, ktoré si vyžiadali najmenej šesť obetí. Rusko sa k nim zatiaľ nevyjadrilo.
Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková na sociálnej sieti Facebook uviedla, že Rusko v rámci „masívneho útoku“ v noci na stredu opäť cielilo na energetickú infraštruktúru hlavného mesta.
Zelenskyj sa momentálne nachádza v Nórsku. Na stredu má tiež naplánovanú návštevu továrne na stíhačky Saab v Linköpingu vo Švédsku a stretnutie so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.
