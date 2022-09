Zelenskyj odsúdil útok na konvoj civilistov: Zaplatíte!, odkázal Rusom

Kyjev 30. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsúdil v piatok ostreľovanie civilného humanitárneho konvoja pri meste Záporožie, ktoré si vyžiadalo najmenej 23 obetí, a nazval ho "teroristickým útokom". TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



"Teroristický štát vypaľuje rakety na civilné obyvateľstvo v Záporoží, Mykolajive a Dnepropetrovsku. Útočí na ukrajinské oblasti z raketometov a dronov. Okupanti vystrelili ráno 16 rakiet len na okres Záporožie. Toto môžu urobiť len absolútni teroristi, ktorí by v civilizovanom svete nemali mať miesto," napísal v reakcii na útok Zelenskyj na platforme Telegram.



"Nepriateľ zúri a požaduje pomstu za našu nezlomnosť a jeho zlyhania. Cynicky ničí mierumilovných Ukrajincov, pretože už dávno stratil všetko ľudské. Krvilačná zberba, definitívne zaplatíš za každý stratený ukrajinský život!" dodal Zelenskyj.



Pri útoku na civilný humanitárny konvoj pri Záporoží prišlo o život 23 ľudí a ďalších najmenej 28 utrpelo zranenia. Ukrajinský gubernátor Záporožskej oblasti Olexandr Staruch vyhlásil na sobotu 1. októbra v súvislosti s útokom deň smútku, informuje denník The Guardian.



Poradca ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko spresnil, že na konvoj bolo s použitím protivzdušnej obrany vystrelených 16 rakiet S-300.



Civilný humanitárny konvoj smeroval podľa ukrajinských predstaviteľov na Ruskom okupované územie, aby tam priniesol humanitárnu pomoc a vyzdvihol tamojších obyvateľov, ktorí odtiaľ plánovali odísť.