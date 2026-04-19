Zelenskyj odsúdil uvoľňovanie sankcií voči Rusku
Rusko útočilo na susednú Ukrajinu aj v noci na nedeľu, pričom pri úderoch v Černihivskej oblasti zahynul 16-ročný chlapec a ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia.
Autor TASR
Kyjev 19. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu kritizoval pokračujúce uvoľňovanie sankcií voči Rusku, ktoré podľa jeho slov podporuje „ilúziu ruského vedenia,“ že môže vo vojne na Ukrajine pokračovať. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sieti X.
„Každý dolár zaplatený za ruskú ropu ide na vojnu. Viac než 110 tankerov z tieňovej flotily Moskvy je momentálne na mori. Na palube je vyše 12 miliónov ton ruskej ropy, ktorá v dôsledku uvoľňovania sankcií môže byť znova predaná bez následkov. To je desať miliárd dolárov - prostriedky, ktoré sa priamo premenia na nové útoky proti Ukrajine,“ napísal Zelenskyj.
Preto je podľa jeho slov dôležité, aby sa ruské tankery zastavili a neumožnili im doviesť ropu do prístavov. Vývozy ruskej ropy sa musia skončiť a ukrajinské sankcie naďalej smerujú k tomuto cieľu, tvrdí prezident.
Agentúra AFP konštatuje, že Zelenskyj vo svojom príspevku nespomenul Spojené štáty, no administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok predĺžila výnimku, ktorá krajinám umožňuje nakupovať sankcionovanú ruskú ropu a ropné produkty naložené na tankeroch, približne o ďalší mesiac.
Cieľom tohto kroku bolo znížiť prudko rastúce ceny energií. Americký minister financií Scott Bessent ešte v stredu uviedol, že Washington neobnoví výnimku pre ruskú ropu.
Zelenskyj vo svojom príspevku taktiež uviedol, že Rusko tento týždeň vypustilo na ukrajinské mestá a obce viac ako 2360 útočných dronov, viac než 1320 navádzaných bômb a takmer 60 rakiet rôznych typov.
