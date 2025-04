Zelenskyj odsudzuje reakciu veľvyslanectva USA na piatkové ruské útoky

Kyjev 5. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu kritizoval veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve pre podľa neho neadekvátne vyjadrenie ohľadom piatkových útokov Ruska v meste Kryvyj Rih, pri ktorom zahynulo najmenej 19 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Zelenskyj na sociálnych sieťach napísal, že „reakcia veľvyslanectva USA je nepríjemne prekvapujúca“. „Taká silná krajina, taký silný národ - a taká slabá reakcia... Dokonca sa boja vysloviť slovo 'ruský', keď hovoria o rakete, ktorá zabila deti,“ dodal ukrajinský prezident.



Rusko v piatok podniklo raketový útok na obytnú oblasť v meste Kryvyj Rih, ktorý si vyžiadal 19 obetí vrátane deviatich detí.



Americká veľvyslankyňa na Ukrajine Bridget Brinková sa k incidentu vyjadrila v piatok večer na platforme X, keď ešte neboli údaje o presnom počte obetí. „(Som) znepokojená, že dnes v noci dopadla balistická raketa v blízkosti detského ihriska a reštaurácie v (Kryvyjom Rihu). Viac ako 50 ľudí je zranených a 16 mŕtvych vrátane šiestich detí. To je dôvod, prečo sa vojna musí skončiť,“ uviedla Brinková.



Pod príspevkom bolo množstvo komentárov kritizujúcich jej rozhodnutie nespomenúť Rusko. AFP pripomína, že Brinková Moskvu priamo nespomenula už v posledných pár príspevkoch na X pri vyjadrovaní sa o útokoch na Ukrajinu. Robila tak pritom pravidelne až do polovice februára, keď sa Zelenskyj s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom stretli v Bielom dome, dodáva agentúra. Americkú veľvyslankyňu vymenoval ešte Trumpov predchodca Joe Biden.



Ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram uviedlo, že „vysoko presný úder (bol zameraný na) stretnutie veliteľov jednotiek a západných inštruktorov“ v reštaurácii. „Výsledkom úderu sú straty nepriateľa v celkovej výške do 85 vojakov a dôstojníkov cudzích krajín, ako aj do 20 vozidiel,“ dodal Kremeľ. Ukrajinská armáda ruské vyhlásenie označila za dezinformáciu.