Zelenskyj odvolal Jermaka z funkcií uprostred korupčného škandálu
Podľa dvoch prezidentských dekrétov uverejnených v piatok Jermak už nie je ani členom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl.
Autor TASR
Kyjev 6. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal svojho bývalého šéfa kancelárie Andrija Jermaka z Národnej bezpečnostnej rady v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie, ktoré otriaslo Kyjevom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa dvoch prezidentských dekrétov uverejnených v piatok Jermak už nie je ani členom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl. Dlhoročný spojenec prezidenta odstúpil z funkcie šéfa prezidentského úradu minulý týždeň po tom, čo protikorupčné orgány vykonali prehliadky v jeho kancelárii. V súčasnosti stále nie je zrejmé, či sa tieto razie spájali s korupčným škandálom, ktorý sa týka prijímania úplatkov v energetickom sektore.
Jermak stál na čele prezidentskej kancelárie od februára 2020 a bol považovaný za druhého najvplyvnejšieho muža na Ukrajine. Pôvodne patril aj k hlavným vyjednávačom Kyjeva v rokovaniach o ukončení vojny. Pozíciu aktuálne zastáva bývalý minister obrany Rustem Umerov.
