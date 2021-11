Zelenskyj odvolal šéfa kontrarozviedky SBU, dôvod nie je známy

Kyjev 30. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal Olexandra Rusnaka z funkcie šéfa odboru kontrarozviedky Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU).



Príslušný výnos zverejnili na webovej stránke prezidentskej kancelárie, informovala v pondelok agentúra Ukrinform s tým, že dôvody Rusnakovho odvolania nie sú uvedené. Rusnaka vymenoval do funkcie Zelenskyj v septembri roku 2019.



Ukrajinské médiá okrem toho informovali, že hlavné vyšetrovacie oddelenie SBU začalo predsúdne vyšetrovanie údajného pokusu o prevrat na Ukrajine, ktorý sa podľa Zelenského informácií mal odohrať 1. a 2. decembra.



Do prípravy prevratu boli údajne zapletení občania Ukrajiny i Ruska, ako aj oligarcha Rinat Achmetov. Ten správy o svojej údajnej účasti na štátnom prevrate označil za "úplnú lož".



Zelenskyj minulý piatok na tlačovej konferencii v Kyjeve vyhlásil, že 1. alebo 2. decembra sa mal na Ukrajine odohrať štátny prevrat.



Do diskusií o ňom sa údajne zapojili aj "niektorí predstavitelia Ruskej federácie a Ukrajiny". Túto informáciu podľa prezidenta potvrdzujú zvukové záznamy.



Zelenskyj pozval Achmetova, aby si prišiel vypočuť nahrávky, v ktorých sa spomína jeho meno. Zelenskyj však zdôraznil, že v zvukových záznamoch nebolo počuť oligarchov hlas.



Na tvrdenia ukrajinského prezidenta počas piatkového brífingu v Moskve reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Slová o plánovanom vojenskom prevrate za účasti Ruska kategoricky poprel.



"Rusko takéto veci vôbec nikdy nerobí," povedal Peskov podľa agentúry TASS.