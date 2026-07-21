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Zelenskyj odvolal Syrského, veliteľom ozbrojených síl bude Drapatyj
Prezident poznamenal, že Syrskyj dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri „obrane Kyjeva, počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii“.
Autor TASR
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Kyjev 21. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že novým hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl bude bývalý veliteľ pozemných síl Mychajlo Drapatyj. V tejto funkcii nahradí Olexandra Syrského, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Zelenského príspevku na platforme Telegram.
„Rozhodol som sa, že novým hlavným veliteľom Ozbrojených síl Ukrajiny bude Mychajlo Drapatyj... Ďakujem Olexandrovi Syrskému a každému z našich vojakov za to, že Ukrajina si na fronte udržiava silné pozície,“ uviedol Zelenskyj.
Prezident poznamenal, že Syrskyj dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri „obrane Kyjeva, počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii“.
K výmene na tejto pozícii došlo po protestoch ľudí, ktoré vypukli 15. júla po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov žiadali návrat Fedorova do funkcie a odvolanie najvyššieho veliteľa armády.
Po odvolaní ministra sa podľa AFP začala riešiť otázka o ďalšom pôsobení Syrského. Agentúra Bloomberg v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že Zelenskyj ho zvažuje nahradiť doterajším veliteľom pozemných síl Drapatým. Prezident si údajne vyberal zo zoznamu jedenástich potenciálnych kandidátov, pričom favoritom bol práve Drapatyj.
Syrskyj bol hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl od roku 2024 a podľa AFP patril medzi najskúsenejších ukrajinských veliteľov. Na začiatku ruskej invázie v roku 2022 viedol obranu Kyjeva.
Agentúra Reuters uviedla, že Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore spoluobčanom tiež povedal, že exministrovi obrany Fedorovovi ponúkol „dôstojnú pozíciu“ zameranú na dohľad nad technologickou zložkou štátu.
„Rozhodol som sa, že novým hlavným veliteľom Ozbrojených síl Ukrajiny bude Mychajlo Drapatyj... Ďakujem Olexandrovi Syrskému a každému z našich vojakov za to, že Ukrajina si na fronte udržiava silné pozície,“ uviedol Zelenskyj.
Prezident poznamenal, že Syrskyj dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri „obrane Kyjeva, počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii“.
K výmene na tejto pozícii došlo po protestoch ľudí, ktoré vypukli 15. júla po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov žiadali návrat Fedorova do funkcie a odvolanie najvyššieho veliteľa armády.
Po odvolaní ministra sa podľa AFP začala riešiť otázka o ďalšom pôsobení Syrského. Agentúra Bloomberg v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že Zelenskyj ho zvažuje nahradiť doterajším veliteľom pozemných síl Drapatým. Prezident si údajne vyberal zo zoznamu jedenástich potenciálnych kandidátov, pričom favoritom bol práve Drapatyj.
Syrskyj bol hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl od roku 2024 a podľa AFP patril medzi najskúsenejších ukrajinských veliteľov. Na začiatku ruskej invázie v roku 2022 viedol obranu Kyjeva.
Agentúra Reuters uviedla, že Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore spoluobčanom tiež povedal, že exministrovi obrany Fedorovovi ponúkol „dôstojnú pozíciu“ zameranú na dohľad nad technologickou zložkou štátu.