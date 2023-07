Zelenskyj odvolal veľvyslanca v Londýne, kritizoval ho za sarkazmus

Kyjev/Londýn 21. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok odvolal ukrajinského veľvyslanca v Británii Vadyma Prystajka, ktorý ho kritizoval za sarkastické komentáre na adresu britského ministra obrany Bena Wallacea. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zelenskyj a Wallace sa dostali do slovnej potýčky po tom, ako britský minister na júlovom summite NATO v litovskom Vilniuse novinárom povedal, že Británia nie je len akousi doručovacou službou pre dodávky zbraní na Ukrajinu a požiadal Kyjev, aby západným krajinám vyjadrovala väčšiu vďačnosť za množstvo poskytovanej pomoci.



Ukrajinsky prezident na tlačovej konferencii vtedy odpovedal, že nevie ako inak by sa mala Ukrajina ešte poďakovať za dodávky zbraní. "Mohli by sme sa ráno zobudiť a osobne (ministrovi) poďakovať," povedal Zelenskyj.



Súčasne však zdôraznil, že Ukrajina je veľmi vďačná Británii za všetku pomoc a podporu. Spojené kráľovstvo patrí medzi najväčších dodávateľov zbraní Ukrajine a podieľa sa aj na výcviku ukrajinských vojakov.



V minulotýždňovom rozhovore pre Sky News Prystajko súhlasil s názorom redaktora, že Zelenského vyjadrenia boli "trochu sarkastické", čo podľa neho nebolo celkom prospešné. "Nemusíme Rusom ukazovať, že je medzi nami napätie, oni musia vedieť, že spolupracujeme," dodal Prystajko a zdôraznil potrebu urovnania vzťahov so Spojeným kráľovstvom. Obzvlášť vyzdvihol blízke pracovné vzťahy, ktoré on sám udržiaval s Benom Wallaceom.



Ako ukrajinský veľvyslanec v Británii pôsobil Prystajko od júla 2020. V rokoch 2019-2020 bol tento kariérny diplomat ukrajinským ministrom zahraničných vecí a následne podpredsedom vlády pre európske záležitosti.