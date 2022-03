Zelenskyj odvolal veľvyslancov, ktorí nezískali podporu pre Ukrajinu

Kyjev 31. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal ukrajinských veľvyslancov v Maroku a Gruzínsku. Zdôvodnil to tým, že nedokázali získať podporu pre pomoc Ukrajine a potrestanie Ruska za inváziu, ktorá sa začala 24. februára. Informovala o tom agentúra AP.



Vo svojom videopríhovore zverejnenom v stredu večera Zelenskyj povedal, že od ukrajinských diplomatov a vojenských pridelencov vyžaduje, aby zabezpečili, že krajiny, kde pôsobia, poskytnú Ukrajine pomoc v podobe zbraní pre armádu a posilnenia sankcií uvalených na Ruskú federáciu.



"Ak nebudú zbrane, nebudú ani sankcie, nebudú žiadne obmedzenia pre ruský biznis, môžu si hľadať inú prácu," vyhlásil Zelenskyj.



"Sú ľudia, ktorí spolupracujú so všetkými na obrane štátu, aby si Ukrajina zaistila svoju budúcnosť. Vážime si prácu každého takéhoto človeka. A sú aj takí, ktorí márnia čas a ide im len o to, aby sa udržali vo funkcii," konštatoval Zelenskyj.



Dodal, že v najbližších dňoch očakáva konkrétne výsledky práce ukrajinských diplomatov v Latinskej Amerike, na Strednom východe, v juhovýchodnej Ázii a v afrických krajinách.



"Diplomatický front je jedným z kľúčových frontov," uviedol Zelenskyj s tým, že každý diplomat by mal pracovať čo najefektívnejšie v záujme dosiahnutia víťazstva a pomoci armáde.



Agentúra AP dodala, že na utorkových rusko-ukrajinských rozhovoroch v Istanbule sa zrejme začali rysovať kontúry možnej mierovej dohody - ukrajinská delegácia totiž ponúkla rámec, v rámci ktorého by sa Ukrajina vyhlásila za neutrálnu a upustila by od svojej snahy stať sa členom NATO, ako to Moskva dlho požadovala. Výmenou za to by Ukrajina dostala bezpečnostné záruky od skupiny iných štátov.