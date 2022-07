Zelenskyj odvolal veľvyslancov v Nemecku, Česku a ďalších krajinách

Kyjev 9. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal v sobotu veľvyslancov v Nemecku, Českej republike, Maďarsku, Nórsku a Indii. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie zverejnené na stránke ukrajinskej prezidentskej kancelárie.



Dôvod pre odvolanie diplomatov sa vo vyhlásení neuvádza. Nie je jasné ani to, či títo ambasádori dostanú nové diplomatické posty.



Odvolaný veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk nedávno vyvolal pobúrenie svojimi výrokmi týkajúcimi sa niekdajšieho vodcu ukrajinských nacionalistov Stepana Banderu.



V rozhovore s nemeckým novinárom Meľnyk poprel, že by Bandera niesol zodpovednosť za masové vyvražďovanie židovského a poľského obyvateľstva v období druhej svetovej vojny.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí sa od jeho vyjadrení dištancovalo, pričom ich označilo za Meľnykov osobný názor. Podľa analytikov tým chcelo zamedziť roztržke s Poľskom, ktoré patrí medzi hlavných podporovateľov Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.



Ako veľvyslanec v Berlíne sa Meľnyk zasadzoval o to, aby Nemecko začalo poskytovať Ukrajine väčšiu vojenskú podporu vrátane ťažkých zbraní. Niektoré nemecké médiá informovali, že po odchode v Berlína bude pôsobiť na ministerstve zahraničných vecí v Kyjeve, píše agentúra DPA.